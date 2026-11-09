lunedì09 novembre 2026, 13:59
Critiche all'amministrazione

Palermo tra ponti in crisi, parchi abbandonati e negozi chiusi: il SINALP attacca il Comune, ''Basta proclami''

Il sindacato denuncia i disagi legati ai lavori sul Ponte Oreto, la situazione del Ponte Bailey, il degrado delle aree verdi e la crisi commerciale di via Roma. Monteleone chiede al sindaco Lagalla un piano concreto per il rilancio della città.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 09:29
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La parola alla città
SINALP Sicilia

Ponti in difficoltà, parchi abbandonati e attività commerciali in crisi. Il SINALP Sicilia lancia un duro attacco all'amministrazione comunale di Palermo, denunciando quella che considera una persistente mancanza di programmazione nella gestione delle infrastrutture, del verde pubblico e dello sviluppo economico cittadino.

Al centro delle critiche ci sono soprattutto i lavori sul Ponte Oreto, il futuro del Ponte Bailey alla Guadagna e le condizioni del Ponte Corleone, infrastrutture che, secondo il sindacato, rappresentano il simbolo di una città costretta a convivere con continue emergenze.

Ponte Oreto e Ponte Bailey, le preoccupazioni del SINALP

Il sindacato richiama l'attenzione sugli otto mesi di lavori previsti sul Ponte Oreto, durante i quali il senso unico di circolazione rischierebbe di aggravare i disagi per automobilisti, pendolari e lavoratori.

Particolare preoccupazione riguarda il Ponte Guadagna, conosciuto come Ponte Bailey, realizzato dall'Esercito tra il 1996 e il 1997 come soluzione provvisoria e ancora utilizzato dopo quasi trent'anni.

Secondo il SINALP, il ponte potrebbe ritrovarsi a sostenere un flusso di traffico notevolmente superiore a quello abituale, evidenziando la necessità di una pianificazione più efficace.

Parchi abbandonati e crisi commerciale in via Roma

Le critiche si estendono anche alla gestione del verde pubblico, con particolare riferimento alle aree di via Ernesto Basile, che il sindacato descrive come spazi lasciati all'incuria, tra rifiuti e possibili rischi di incendio.

Un altro tema sollevato è la crisi commerciale di via Roma, dove la presenza di saracinesche abbassate e negozi chiusi viene indicata come il segnale di un progressivo impoverimento del tessuto economico cittadino.

Monteleone: ''I cittadini pretendono una città normale''

«Governare significa avere la capacità di programmare nel tempo le soluzioni utili alla crescita sociale, urbana ed economica di Palermo», dichiara Andrea Monteleone, segretario del SINALP Sicilia.

Il rappresentante sindacale chiede al sindaco Roberto Lagalla risposte concrete sulla manutenzione delle infrastrutture, sulla tutela del verde pubblico e sulle iniziative necessarie per rilanciare il commercio.

«Qual è la strategia per salvare il verde pubblico, mettere in sicurezza la mobilità e ridare vita a un'arteria vitale come Via Roma? I cittadini e i lavoratori non vogliono più proclami, pretendono una città normale», conclude Monteleone.

Il SINALP sollecita dunque un cambio di passo nella gestione della città, chiedendo interventi programmati anziché soluzioni temporanee alle criticità denunciate.

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Fonte: SINALP Sicilia
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