Piazza Donaudy, rinvenuti i canestri rimossi: la denuncia del consigliere Dentici

× Informativa sulla Privacy

Privacy - Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)

Quali tipi di dati raccogliamo?

Quando usi i nostri servizi, accetti che la nostra azienda raccolga alcuni tuoi dati personali. Questa pagina ha lo scopo di dirti quali dati raccogliamo, perché e come li usiamo.

Dati forniti dall’utente

Se sei un privato

Quando ti registri ti chiediamo di fornirci alcuni dati che servono per poter usufruire del nostro servizio.

Questi sono, ad esempio, i dati che ti chiediamo:

nome, cognome ed email;

(Nel caso di sito ecommerce) altri dati relativi all’acquisto (ad esempio dati per la spedizione e la fatturazione) ad esempio data di nascita, sesso, indirizzo e numero di telefono

Dati di terzi

Se fornisci dati personali di terzi, come ad esempio quelli dei tuoi familiari o amici, devi essere sicuro che questi soggetti siano stati adeguatamente informati e abbiano acconsentito al relativo trattamento nelle modalità descritte dalla presente informativa.

Dati di minori di anni 18

Se hai meno di 18 anni non puoi fornirci alcun dato personale né puoi registrarti al sito, ed in ogni caso non assumiamo responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci da te fornite. Qualora ci accorgessimo dell’esistenza di dichiarazioni non veritiere procederemo con la cancellazione immediata di ogni dato personale acquisito.

Se sei un professionista o un azienda

Quando ti registri ti viene richiesto di fornirci alcuni dati: denominazione dell’azienda, partita Iva, nome referente, indirizzo, email, numero di telefono.

Dati che raccogliamo automaticamente

Raccogliamo i seguenti dati mediante i servizi che utilizzi:

dati tecnici: ad esempio indirizzo IP, tipo di browser, informazioni sul tuo computer, dati relativi alla posizione attuale (approssimativa) dello strumento che stai utilizzando;

dati raccolti utilizzando i cookie o tecnologie similari: per ulteriori informazioni, ti invitiamo a visitare la sezione “Cookie”.

1. Come utilizziamo i dati raccolti?

Utilizziamo i dati raccolti per offrirti ogni giorno il nostro servizio, per informarti sulle nostre attività commerciali o per proporti un servizio più personalizzato ed in linea con i tuoi interessi.

1.1. Per garantirti l’accesso ai nostri servizi e migliorarne l’erogazione

Utilizziamo i tuoi dati per garantirti l’accesso ai nostri servizi e la loro erogazione, tra cui:

registrazione e creazione dell’area riservata (ecommerce);

comunicazioni connesse all’erogazione del servizio;

attività di natura amministrativa, finanziaria o contabile, come ad esempio quelle relative agli acquisti dei prodotti ed eventuale recupero del credito.

Tali trattamenti sono necessari per erogare correttamente i servizi nei confronti degli utenti che vi aderiscono.

Utilizziamo i tuoi dati anche per migliorare ed implementare il servizio, attraverso i seguenti trattamenti:

comunicazioni inerenti a servizi analoghi a quelli da te utilizzati.

Tali trattamenti si basano sul legittimo interesse del Titolare (cfr. punto 3.1) e puoi opporti in ogni momento.

1.2. Per informarti riguardo alle nostre attività commerciali

Utilizziamo i dati raccolti, qualora tu ci abbia fornito espressamente il consenso, per informarti riguardo ad attività promozionali che potrebbero interessarti (servizio newsletter).

In particolare li utilizziamo per:

comunicarti attività promozionali, commerciali e pubblicitarie su eventi o, tramite posta elettronica o per telefonate tramite operatore;

fare attività di analisi e di reportistica connessa ai sistemi di comunicazione promozionale.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio?

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio esclusivamente per i trattamenti necessari all’erogazione dei servizi offerti. L’eventuale rifiuto per la finalità di erogazione del servizio rende impossibile l’utilizzo del servizio stesso mentre non serve per la presa visione delle altre pagine in cui non necessita, la registrazione o invio dei dati personali.

3. Chi sono i soggetti del trattamento?

3.1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Davide Tiziano in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale sita a Palermo, Partita Iva 07067090824 .

Il titolare del trattamento si avvale di responsabili del trattamento per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 1 per vigilare sulla tutela relativa ai dati personali.

Per ogni richiesta relativa ai tuoi dati personali confronta il successivo punto 3.2.

3.2. Informazioni di contatto

Ti ricordiamo che puoi in qualsiasi momento contattarci ed inviare qualsiasi domanda o richiesta relativa ai tuoi dati personali e al rispetto della tua privacy scrivendo all’indirizzo amministrazione@informaticanetizen.it.

3.3. Soggetti a cui possono essere comunicati dati personali

I dati raccolti nell’ambito dell’erogazione del servizio potranno essere comunicati a:

società che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all’operatività – anche tecnica, quali ad esempio spedizionieri che erogano servizi finalizzati alla spedizione dei prodotti acquistati;

enti ed autorità amministrative e giudiziarie in virtù degli obblighi di legge.

In nessun caso cediamo o vendiamo dati personali a soggetti terzi.

4. Come puoi avere informazioni sui dati, modificarli, cancellarli o averne una copia?

4.1. Accesso ai dati personali dalla tua area riservata e revoca del consenso (opt-out)

(Area Ecommerce) Puoi, in qualsiasi momento, visionare i tuoi dati personali nella tua area riservata. Entrando nel tuo account. Ricordati che puoi revocare in qualsiasi momento i consensi che hai fornito accedendo alla tua area riservata e rimuovendo il relativo flag.

4.2. Esportazione e cancellazione del trattamento dei dati personali

Per esportare i tuoi dati personali (takeout) o chiederne la cancellazione puoi inviare una richiesta all’indirizzo email amministrazione@informaticanetizen.it dalla casella di posta elettronica con cui ti sei registrato.

I tuoi dati personali saranno esportati entro 30 giorni o, nel caso in cui l’esportazione si renda particolarmente complessa, entro tre mesi.

La cancellazione verrà effettuata nei tempi tecnici previsti ed in conformità al periodo di conservazione esplicitato nel successivo punto 5.

4.3. Esercizio dei tuoi diritti

Qualsiasi persona fisica che utilizzi il nostro servizio può:

ottenere dal titolare, in ogni momento, informazioni circa l’esistenza dei propri dati personali, l’origine degli stessi, le finalità e le modalità di trattamento e, qualora presenti, di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni di cui all’articolo 15 del GDPR;

richiedere ’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati nel caso ricorra una delle condizioni previste all’articolo 18 del GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali, trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e/o successivamente trattati;

opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed al trattamento dei dati personali previsti ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ogni utente ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare le liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

ricevere i propri dati personali, forniti consapevolmente ed attivamente o attraverso la fruizione del servizio, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia

Ti ricordiamo che per qualsiasi domanda o richiesta relativa ai tuoi dati personali e al rispetto della tua privacy puoi scrivere all’indirizzo dedicato amministrazione@informaticanetizen.it.

5. Come e per quanto tempo i tuoi dati saranno conservati?

La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica e per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità di cui al punto 1, nel rispetto della tua privacy e delle normative vigenti.

Nel caso di ricezione email per richiesta informazione i contenuti generati dall’utente saranno conservati per 12 mesi per ragioni di sicurezza, prevenzione e moderazione di contenuti e/o condotte contrarie alle condizioni del servizio al fine di assicurare una migliore qualità dello stesso anche in collaborazione con le Autorità.

Per finalità di analisi dirette allo sviluppo e miglioramento del servizio i dati personali dell’utente potranno essere soggetti conservati per 36 mesi.

Per finalità di marketing conserviamo i tuoi dati per un periodo massimo pari a quello previsto dalla normativa applicabile (rispettivamente pari a 12 mesi).

Le fatture, i documenti contabili e i dati relativi alle transazioni sono conservati per 11 anni ai sensi di legge (ivi compresi gli obblighi fiscali).

Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione espressa dei dati personali trattati dal titolare, ti ricordiamo che tali dati saranno conservati, in forma protetta e con accesso limitato, unicamente per finalità di accertamento e repressione dei reati, per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data della richiesta e successivamente saranno cancellati in maniera sicura o anonimizzati in maniera irreversibile.

Ti rammentiamo infine che per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, saranno conservati per un periodo non superiore ai 6 anni dalla data di comunicazione, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 167/2017, che ha recepito la Direttiva UE 2017/541 in materia di antiterrorismo.

Se non eserciti alcuna azione attiva (ad esempio navigazione, acquisti, ricerche e/o ogni altra modalità di utilizzo del servizio) per un periodo di 24 mesi, verrai classificato come utente inattivo e i tuoi dati personali saranno cancellati automaticamente.

6. Come assicuriamo la protezione dei tuoi dati?

I dati sono raccolti dai soggetti indicati al punto 3, secondo le indicazioni della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle misure di sicurezza previste dal GDPR (art. 32) per il loro trattamento mediante strumenti informatici, manuali ed automatizzati e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate al punto 1 e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Nel rispetto della normativa applicabile, è attivo un sistema di verifica antispam sulle comunicazioni dei dati. I dati ivi inseriti potranno essere verificati al solo scopo di individuare attività illecite o contenuti non conformi alle Condizioni generali del Servizio, ma non saranno trattati, comunicati, ceduti o venduti per finalità commerciali o promozionali a soggetti terzi.

7. Ulteriori informazioni

7.1. Posizione

Quando utilizzi le applicazioni e i servizi del sito con il rilevamento della posizione attivo, potremmo raccogliere ed elaborare informazioni sulla tua posizione attuale (approssimativa). Questi dati vengono trattati in forma anonima, in un formato che non consente di identificare personalmente l’utente ed utilizzati al solo fine di facilitare la fruizione di alcune funzionalità del servizio basate sulla posizione. Puoi attivare/disattivare in qualsiasi momento i servizi di localizzazione accedendo alle impostazioni del tuo browser e/o del tuo dispositivo come segue:

Safari

Desktop: vai su “Preferenze” > “Siti web” > “Posizione”.

Mobile: vai su “Preferenze” >”Privacy” > “Localizzazione” e disattiva la localizzazione per Safari.

Desktop: vai su “Preferenze” > “Siti web” > “Posizione”. Mobile: vai su “Preferenze” >”Privacy” > “Localizzazione” e disattiva la localizzazione per Safari. Chrome

Desktop: Chrome chrome://settings/content/location.

Mobile: apri Chrome e seleziona “Impostazioni sito” > “Posizione.

Desktop: Chrome chrome://settings/content/location. Mobile: apri Chrome e seleziona “Impostazioni sito” > “Posizione. Firefox

Desktop e mobile: apri Firefox e vai all’indirizzo about:preferences#privacy, cerca “Permission” > “Location” > “Settings”.

Desktop e mobile: apri Firefox e vai all’indirizzo about:preferences#privacy, cerca “Permission” > “Location” > “Settings”. Internet Explorer

Desktop: apri Internet Explorer, clicca sull’icona “ingranaggio” e seleziona “Opzioni internet” nel pannello privacy, alla voce Posizione premi il pulsante “Cancella Siti”.

8. L’informativa sulla privacy può subire modifiche nel tempo?

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del Titolare, quest’ultimo avviserà l’utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine o tramite mezzi alternativi o similari.