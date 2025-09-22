CERCA:
Piazza Donaudy, rinvenuti i canestri rimossi: la denuncia del consigliere Dentici

Dopo mesi di silenzio, i canestri rimossi lo scorso inverno da piazza Donaudy sono stati ritrovati e destinati all'istituto Giuseppe Scelsa. Il consigliere M5S Mirko Dentici denuncia la mancanza di comunicazione da parte della Circoscrizione.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 22/09/2025 - 11:37
|
La parola alla città
«A seguito di un’interrogazione presentata dal sottoscritto insieme ai colleghi della minoranza (PD), Vito Romano e Nella Maniaci, indirizzata al Presidente della Quarta Circoscrizione e trasmessa all’Assessorato ai Lavori Pubblici, oggi è finalmente pervenuta una risposta ufficiale sulla scomparsa dei canestri rimossi lo scorso inverno da piazza Donaudy», dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle in IV Circoscrizione, Mirko Dentici.

Nonostante la richiesta fosse stata depositata ad agosto, la risposta è giunta solo dopo ripetuti solleciti. Fortunatamente i canestri, danneggiati durante la rimozione, sono stati rinvenuti e saranno destinati all’istituto Giuseppe Scelsa di via Giovanni Villani.

Dentici sottolinea come sia grave e inaccettabile che il Consiglio non sia stato informato né dell’intervento né della gestione successiva. «Senza un’interrogazione formale, non ci sarebbe stato alcun riscontro né chiarezza sull’accaduto», conclude il consigliere, ribadendo l’importanza della trasparenza nelle decisioni della Circoscrizione.

Fonte: Comune di Palermo
  canestri piazza DonaudyMirko Dentici M5SIV Circoscrizione Palermoistituto Giuseppe ScelsaPalermo

