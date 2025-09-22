CERCA:
Rifiuti in via Perez a Palermo: proteste dei cittadini contro inciviltà e disservizi RAP

Cumuli di immondizia davanti la scuola ICS Perez - Madre Teresa di Calcutta, in via Francesco Paolo Perez a Palermo. I residenti denunciano l'inciviltà dei cittadini e i disservizi della RAP.
La parola alla città
Una nuova segnalazione dei cittadini di Palermo arriva da via Francesco Paolo Perez, proprio davanti alla scuola ICS Perez – Madre Teresa di Calcutta, dove cumuli di immondizia e cassonetti stracolmi creano degrado e disagio per residenti, studenti e insegnanti.

Le foto mostrano sacchetti abbandonati per strada, cassonetti pieni e ingombranti lasciati sul marciapiede. Un cittadino denuncia con amarezza: «Inciviltà dei palermitani e disservizi della RAP, e poi vogliono pagata la tassa sui rifiuti (TARI)».

Il problema non è solo legato al mancato svuotamento dei cassonetti da parte della società RAP, ma anche ai comportamenti scorretti di chi lascia i rifiuti fuori dai contenitori, contribuendo al degrado. La combinazione di inciviltà e disservizi rende la situazione esplosiva in diverse zone della città.

Il fatto che i rifiuti siano accumulati proprio davanti a un istituto scolastico, frequentato ogni giorno da centinaia di studenti, aumenta la preoccupazione. Genitori e insegnanti chiedono interventi immediati per garantire igiene e sicurezza nell’area.

La segnalazione di via Francesco Paolo Perez è l’ennesima testimonianza di un problema strutturale: Palermo continua a lottare con la gestione dei rifiuti, tra servizi inadeguati e comportamenti incivili. I cittadini chiedono risposte concrete e interventi rapidi, soprattutto nelle zone sensibili come scuole e spazi pubblici.

