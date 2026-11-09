lunedì09 novembre 2026, 13:59
Segnaletica mancante

Sparisce il segnale di divieto in via Elia Crisafulli: Comitati Civici Palermo lancia l'allarme sicurezza

Da circa un mese manca il palo dell'illuminazione che sosteneva il divieto di accesso all'angolo con via Enrico Franco. Il presidente Giovanni Moncada chiede chiarimenti sul senso di marcia e il ripristino della segnaletica.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 09:33
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La parola alla città
Associazione Comitati Civici Palermo

Un segnale di divieto di accesso scomparso da circa un mese e il timore che l'assenza della segnaletica possa compromettere la sicurezza stradale. È quanto denuncia l'Associazione Comitati Civici Palermo, presieduta da Giovanni Moncada, raccogliendo la segnalazione di un residente di via Elia Crisafulli, all'angolo con via Enrico Franco.

Secondo quanto riferito, nel tratto interessato sarebbe stato rimosso un palo dell'illuminazione pubblica al quale era fissato il segnale di divieto di accesso. Da allora, la segnaletica non sarebbe stata ripristinata.

Il rischio dei veicoli contromano

La situazione desta particolare preoccupazione perché, secondo il residente, la strada sarebbe stata già frequentemente percorsa da automobili, motocicli e altri mezzi in senso vietato, anche quando il cartello era presente.

L'assenza del segnale alimenta adesso ulteriori dubbi sulla corretta regolamentazione della circolazione e sulle possibili conseguenze in caso di incidente.

Le richieste di Comitati Civici Palermo

Attraverso la segnalazione, il presidente Giovanni Moncada chiede alle autorità competenti di chiarire se sia stata disposta una modifica del senso di marcia nel tratto interessato.

L'associazione sollecita inoltre informazioni sul ripristino del palo dell'illuminazione e sulla sostituzione del segnale stradale mancante.

L'obiettivo è ottenere un intervento tempestivo che consenta agli automobilisti di individuare chiaramente le regole di circolazione e di prevenire situazioni potenzialmente pericolose per tutti gli utenti della strada.

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Fonte: Associazione Comitati Civici Palermo
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