mercoledì07 ottobre 2026, 00:19
spiaggia di Romagnolo

Spiaggia di Romagnolo nel degrado, Federico: ''Mai così abbandonata durante l'amministrazione Lagalla''

Il presidente della Seconda Circoscrizione Giuseppe Federico denuncia lo stato di degrado della spiaggia di Romagnolo e chiede un intervento immediato del Comune per garantire decoro e servizi a residenti, turisti e attività della costa sud di Palermo.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 06/06/2026 - 11:09
|
La parola alla città
Associazione Comitati Civici Palermo

La spiaggia di Romagnolo continua a far discutere. A lanciare un nuovo allarme sulle condizioni dell’arenile della costa sud è il presidente della Seconda Circoscrizione, Giuseppe Federico, che denuncia una situazione di degrado mai registrata negli ultimi anni.

“In quattro anni dell’Amministrazione Lagalla, mai la spiaggia di Romagnolo ha registrato un degrado così evidente”, afferma Federico, sottolineando come l’avvio della stagione estiva abbia evidenziato ancora di più le criticità presenti nell’area.

Secondo il presidente della Circoscrizione, al 6 giugno la spiaggia si presenta in condizioni che non sarebbero compatibili con la vocazione turistica e balneare del quartiere.

“La stagione estiva è iniziata ovunque, ma la spiaggia di Romagnolo si presenta in condizioni indecorose e inaccettabili”, dichiara.

Federico punta il dito contro gli interventi di pulizia effettuati nelle scorse settimane, giudicandoli insufficienti.

“Quest’anno il servizio di pulizia affidato al Coime si è rivelato un fallimento: l’intervento effettuato il mese scorso non ha prodotto alcun risultato concreto, lasciando l’arenile in uno stato di degrado sotto gli occhi di tutti”, aggiunge.

Il presidente della Seconda Circoscrizione precisa che la sua denuncia non rappresenta un attacco diretto al sindaco Roberto Lagalla.

“È evidente che il Primo Cittadino non possa conoscere nel dettaglio le condizioni quotidiane della spiaggia né verificare personalmente l’efficacia dei servizi eseguiti. Lo escludo da ogni responsabilità diretta rispetto a quanto sto denunciando”, afferma.

A preoccupare sono soprattutto le segnalazioni provenienti da residenti, operatori economici e strutture ricettive della zona.

“Non posso ignorare il grido d’allarme che arriva dai residenti, dai commercianti, dagli imprenditori e dai gestori di B&B e case vacanze, che ricevono recensioni negative dai turisti proprio a causa delle condizioni della spiaggia”, sottolinea Federico.

La spiaggia di Romagnolo, infatti, viene frequentata quotidianamente da cittadini e visitatori.

“Romagnolo è utilizzata quotidianamente come solarium, e molti, sotto la propria responsabilità, vi fanno anche il bagno. È inaccettabile che un sito così frequentato venga lasciato in questo stato”, evidenzia.

Federico chiede quindi un cambio di passo nella gestione della manutenzione dell’arenile.

“Non si comprende perché, in questa parte della città, non venga garantito un servizio puntuale, programmato e risolutivo, ma si proceda invece con interventi frammentati e inefficaci”, afferma.

Nel suo intervento richiama inoltre l’assessore competente a un’azione immediata per restituire decoro alla spiaggia.

“La spiaggia è in condizioni pessime e nessuno sembra accorgersene, neppure l’Assessore competente, che dovrebbe intervenire immediatamente”, dichiara.

Infine, il presidente della Seconda Circoscrizione ribadisce l’impegno a continuare la battaglia istituzionale per il rilancio della costa sud.

“La II Circoscrizione continuerà a chiedere con forza un intervento immediato, affinché la spiaggia di Romagnolo, patrimonio dei cittadini della costa sud, torni ad essere un luogo dignitoso e fruibile”, conclude.

Letto: 2286 volte
Fonte: Comune di Palermo
  Romagnolospiaggia di Romagnolodegrado RomagnoloGiuseppe FedericoSeconda Circoscrizione Palermocosta sud Palermospiagge Palermopulizia spiagge PalermoComune di Palermoamministrazione Lagallaturismo Palermoarenile Romagnolocronaca Palermodecoro urbano Palermolitorale costa sud Palermo

Leggi anche

Decoro urbano
Diserbo in via Monti Iblei, Cuticchio: ''Intervengono le associazioni, il Comune che fa?''
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza stradale
Piazza Leoni ancora senza segnaletica dopo il nuovo asfalto, Comitati Civici Palermo: ''Pericolo quotidiano, si intervenga subito''
Emergenza a Ballarò
Rifiuti, roghi e timori igienico-sanitari a Ballarò: i Comitati Civici Palermo scrivono al sindaco Lagalla
Pericolo Notarbartolo
Ponte Notarbartolo, la lastra di ferro sprofonda ancora. Comitati Civici Palermo: ''Intervenire con urgenza''
Pulizia incompleta
Via Alberto Verdinois, pulizia rimasta a metà. Davì: ''Dopo un mese e mezzo servono interventi concreti''
Sottopasso al buio
Sottopasso di via Crispi, segnaletica carente e tre lampioni guasti. Comitati Civici Palermo: ''Rischi per gli automobilisti''
Strada nell'incuria
Via Trapani Pescia tra rovi e rifiuti, Comitati Civici Palermo: ''Da anni in stato di abbandono, serve una bonifica radicale''
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip
Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip

In Primo Piano

Servizi pubblici
Servizi pubblici
Illuminazione ripristinata a Villaggio Santa Rosalia-Montegrappa, Davi': ''Intervento tempestivo di AMG Energia''
Vertenza occupazionale
Vertenza occupazionale
Ex Almaviva, Chinnici: ''Tempi certi per la ricollocazione dei lavoratori''
Illuminazione pubblica
Illuminazione pubblica
Palermo, guasto all'illuminazione tra Verdinois e Basile: cavi danneggiati durante alcuni lavori
Inclusione scolastica
Inclusione scolastica
Sostegno nelle scuole siciliane, Flc Cgil: ''Studenti senza docenti, ritardi inaccettabili sui posti in deroga''

La parola alla città

Decoro urbano
Decoro urbano
Diserbo in via Monti Iblei, Cuticchio: ''Intervengono le associazioni, il Comune che fa?''
Alberi rimossi
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Piazza Leoni ancora senza segnaletica dopo il nuovo asfalto, Comitati Civici Palermo: ''Pericolo quotidiano, si intervenga subito''

Appuntamenti

Cinema all'aperto
Cinema all'aperto
CinePark al Nauto Park di Palermo: tre film gratuiti sul prato davanti al mare
Musica e arte
Musica e arte
''Sette note per l'Arte'', il Trio Mulè in concerto a Palazzo Belmonte Riso
Danza e culture
Danza e culture
Kalaivizha 2026 porta a Palermo il Bharatanatyam: al Teatro Don Orione l'incontro tra culture

Opinioni a confronto

prime Comunioni
prime Comunioni
Comunioni a Palermo: chiedere ascolto alla Chiesa è chiedere troppo?
di Vito Valenti
futuro di Mondello
futuro di Mondello
Mondello, finisce la sospensiva per Italo Belga: ora Palermo deve decidere
di Vito Valenti
Classi e integrazione
Classi e integrazione
Studenti stranieri, tetto del 30% nelle classi: integrazione o un problema spostato altrove?
di Vito Valenti
Comunioni e polemiche
Comunioni e polemiche
Comunioni a Palermo, dietro lo scontro con la Curia c'è un affare da 20 milioni: ma la fede è diventata un business?
di Vito Valenti