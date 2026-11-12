Protesta dei cittadini

Strisce blu a Palermo, 3.000 firme contro la Zona G e catena umana di protesta: chiesta la sospensione dell'ordinanza

Residenti, commercianti e lavoratori mobilitati contro le nuove strisce blu. L'Ottava Circoscrizione approva all'unanimità dei presenti una delibera per chiedere la revisione del provvedimento. Emanuele Marino (PD): ''Il sindaco ascolti il territorio e dia risposte concrete''.

Tremila firme raccolte, una catena umana e commercianti che abbassano le saracinesche per chiedere la revisione delle nuove strisce blu della Zona G di Palermo. La mobilitazione dell'11 novembre ha coinvolto residenti, lavoratori e attività commerciali, rilanciando la richiesta di sospendere il provvedimento e aprire un confronto con l'amministrazione comunale.

A commentare l'iniziativa è Emanuele Maria Marino, consigliere del Partito Democratico dell'Ottava Circoscrizione, che invita il sindaco e l'assessore Falzone a intervenire sulla regolamentazione della sosta a pagamento.

«Le 3.000 firme raccolte e la partecipazione di residenti, commercianti e lavoratori alla manifestazione di oggi dimostrano quanto sia sentita la questione dell'istituzione delle nuove strisce blu nella Zona G. È un segnale forte che l'Amministrazione comunale deve ascoltare e al quale deve dare risposte concrete», dichiara Marino.

Zona G, approvata una delibera per chiedere la revisione

Alla protesta dei cittadini si aggiunge un passaggio istituzionale. Il Consiglio dell'Ottava Circoscrizione ha infatti approvato, all'unanimità dei presenti, una delibera che chiede la revisione della Zona G, recependo le criticità e le proposte avanzate dal territorio.

Secondo Marino, le richieste dei cittadini hanno trovato una convergenza istituzionale sia nell'Ottava sia nella Sesta Circoscrizione.

«Chiediamo al Sindaco e all'Assessore Falzone di procedere alla sospensione immediata dell'ordinanza istitutiva della Zona G, avviando un confronto reale con i cittadini e con le Circoscrizioni per rivedere realmente il provvedimento», afferma il consigliere.

Pur riconoscendo le agevolazioni annunciate nei giorni precedenti come un primo passo, Marino ritiene necessaria una revisione complessiva della regolamentazione della sosta.

Tra le principali criticità segnalate figura il numero ritenuto sproporzionato di parcheggi a pagamento rispetto agli stalli gratuiti.

La petizione sarà trasmessa al Comune e ad AMAT

Il consigliere del PD ringrazia i cittadini che hanno sostenuto la raccolta firme, i commercianti che hanno messo a disposizione negozi e condomini come punti di raccolta e quanti hanno partecipato alla manifestazione.

Un ringraziamento viene rivolto anche al presidente dell'Ottava Circoscrizione, Marcello Longo, per il sostegno alle richieste del territorio.

La petizione con 3.000 sottoscrizioni sarà trasmessa al sindaco, all'assessore Falzone, ad AMAT e alle Circoscrizioni competenti.

«Ci aspettiamo che a questa mobilitazione seguano risposte precise e provvedimenti concreti. Tremila cittadini hanno sottoscritto le nostre richieste: adesso l'Amministrazione centrale ha il dovere di aprire un confronto vero con il territorio e tenere conto delle proposte avanzate in questi giorni», conclude Emanuele Maria Marino.