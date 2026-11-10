Mobilitazione cittadina

Strisce blu a Palermo, Marino: ''Prime aperture sulla Zona G, ma la protesta dell'11 novembre è confermata''

Dopo oltre mille firme raccolte, il Comune annuncia nuove agevolazioni per residenti e lavoratori. Il consigliere dell'Ottava Circoscrizione Emanuele Maria Marino chiede più parcheggi gratuiti, agevolazioni per i caregiver e il ripristino delle linee AMAT 164 e 111. Confermata la manifestazione di mercoledì alle 15 in via Principe di Paternò.

Le nuove agevolazioni annunciate dal Comune di Palermo per gli abbonamenti delle strisce blu rappresentano un primo passo, ma non risolvono tutte le criticità sollevate dai cittadini della Zona G. A sottolinearlo è Emanuele Maria Marino, consigliere dell'Ottava Circoscrizione del Partito Democratico, che conferma la manifestazione di protesta prevista per mercoledì 11 novembre 2026 alle ore 15, in via Principe di Paternò, all'angolo con via Botticelli.

La mobilitazione, che ha portato alla raccolta di oltre mille firme attraverso più di 50 punti di raccolta tra condomini, negozi e attività commerciali, ha accompagnato le richieste di modifica del sistema di sosta tariffata.

Strisce blu, le nuove agevolazioni annunciate

Secondo quanto riportato nel comunicato del consigliere, le aperture dell'amministrazione comunale riguardano tre misure:

Abbonamento mensile da 10 euro per domiciliati non residenti e lavoratori.

Estensione del pass gratuito dei residenti a un'area contigua a quella di pertinenza, con un costo aggiuntivo di 10 euro all'anno .

Abbonamento mensile da 35 euro, valido in tutte le aree di sosta tariffata.

«Le agevolazioni annunciate dal Sindaco Lagalla rappresentano un primo risultato della mobilitazione di residenti, commercianti e lavoratori e delle richieste che abbiamo portato avanti in queste settimane», dichiara Marino.

«È evidente che la protesta e il lavoro che abbiamo svolto sul territorio hanno contribuito a portare l'Amministrazione a rivedere alcune delle proprie scelte», aggiunge il consigliere.

Pur riconoscendo le aperture, Marino sottolinea la necessità di verificare come le misure saranno concretamente applicate.

Le richieste ancora aperte: parcheggi gratuiti e trasporto pubblico

Tra le questioni che, secondo il consigliere, restano irrisolte figura innanzitutto la disponibilità di stalli gratuiti, indicati nel comunicato come pari al 32,76% del totale.

Marino chiede inoltre l'introduzione di agevolazioni per i caregiver, una revisione del numero di pass rilasciabili in relazione ai veicoli effettivamente posseduti o utilizzati dai componenti e un potenziamento del trasporto pubblico locale.

In particolare, tra le richieste avanzate compare il ripristino delle linee AMAT 164 e 111, considerate parte degli interventi necessari per migliorare la mobilità nella zona.

Marino critica il mancato coinvolgimento delle Circoscrizioni

Accanto alle questioni economiche e organizzative, il consigliere solleva anche un problema relativo al metodo seguito dall'amministrazione comunale.

«C'è in ogni caso una questione politica e di metodo che non può essere trascurata. Il Sindaco parla di un confronto con Comune, AMAT e uffici, continuando però a non coinvolgere le Circoscrizioni», afferma Marino.

Il consigliere rivendica il lavoro di ascolto svolto sul territorio, anche insieme al presidente dell'Ottava Circoscrizione, Marcello Longo, dal quale sarebbero emerse le criticità e le proposte di modifica.

«Dispiace che siano state necessarie oltre 1.000 firme e l'annuncio di una manifestazione pubblica per arrivare ad aperture che si sarebbero potute concordare attraverso un confronto preventivo, evitando settimane di preoccupazioni e costi per tante famiglie e lavoratori», osserva.

Manifestazione confermata l'11 novembre in via Principe di Paternò

Nonostante le agevolazioni annunciate, resta dunque confermata la manifestazione pubblica di mercoledì 11 novembre, con appuntamento alle ore 15 in via Principe di Paternò, all'angolo con via Botticelli.

L'iniziativa sarà l'occasione per ribadire le richieste dei cittadini e fare il punto sulle misure comunali.

«La mobilitazione ha già prodotto i primi risultati, ma vogliamo provvedimenti concreti e risposte su tutte le questioni ancora aperte. La manifestazione di domani, mercoledì 11 novembre ore 15 in via Principe di Paternò (angolo con via Botticelli), è confermata. Ribadiremo le ragioni della protesta e faremo il punto della situazione», conclude Emanuele Maria Marino.