Susinno: Storia di una inciviltà tutta palermitana con un bel divano nei contenitori

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/04/2018 - 11:57:36 Letto 371 volte

Cronaca di una inciviltà tutta palermitana. "In Via Tommaso Aversa nei cassonetti c'è persino un divano. Gli incivili agiscono indisturbati e nessuno interviene - afferma Marcello Susinno, consigliere di Sinistra Comune.

"La presenza di un bel divano nei contenitori dimostra come viene conferito di tutto tra i rifiuti indifferenziati, senza criterio - continua Susinno. Un atto inqualificabile del genere dà il senso di un'inciviltà diffusa. Dove sono i controlli per contrastare chi tranquillamente si libera di ogni cosa? Occorrono multe esemplari a raffica. Nessuno si sorprenda dunque del guasto dell’impianto Tmb di Bellolampo. E’ necessario isolare e contrastare chi rema contro il cambiamento e il decoro della città".

