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Sicurezza pedoni

Via Alcide De Gasperi, Bonanno e Raja: ''Più sicurezza per i pedoni e marciapiedi accessibili''

I consiglieri comunali Domenico Bonanno e Viviana Raja chiedono interventi urgenti in via Alcide De Gasperi per migliorare la sicurezza stradale, l'accessibilità e la tutela dei pedoni, raccogliendo le istanze di residenti e commercianti.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 08/06/2026 - 17:33
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La parola alla città
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Rafforzare la sicurezza pedonale, migliorare l’accessibilità e rendere più sicuri attraversamenti e marciapiedi lungo una delle principali arterie cittadine. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dai consiglieri comunali di Generazione Palermo, Domenico Bonanno e Viviana Raja, che hanno avviato un percorso condiviso con cittadini, amministrazione comunale e uffici competenti per individuare soluzioni concrete lungo via Alcide De Gasperi.

«Via Alcide De Gasperi è una delle arterie più trafficate di Palermo, attraversata ogni giorno da migliaia di persone e mezzi di trasporto. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli episodi che hanno rischiato di trasformarsi in gravi incidenti e, proprio per questo, sono necessari interventi urgenti per rafforzare la sicurezza, soprattutto di chi la percorre a piedi», dichiarano Bonanno e Raja.

Tra le priorità individuate figurano il potenziamento della segnaletica stradale, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali mediante dispositivi luminosi, l’introduzione di sistemi di traffic calming per favorire il rispetto dei limiti di velocità e la manutenzione dei marciapiedi.

In diversi tratti della strada, infatti, le radici degli alberi hanno danneggiato la pavimentazione, mentre la presenza di barriere architettoniche continua a limitare la mobilità di persone con disabilità, anziani e famiglie con passeggini.

«L’Amministrazione comunale sta facendo un ottimo lavoro per migliorare lo stato del manto stradale in città ed esprimiamo apprezzamento nei confronti dell’assessorato ai Lavori pubblici per gli interventi di manutenzione straordinaria già effettuati in buona parte di via Alcide De Gasperi e nelle strade limitrofe. Tuttavia, riteniamo necessario un ulteriore passo avanti sul fronte della sicurezza pedonale e dell’accessibilità», aggiungono i due consiglieri.

L’iniziativa nasce anche dalle numerose segnalazioni ricevute da residenti, commercianti, lavoratori e famiglie della zona, che chiedono interventi mirati per rendere più sicuri gli spostamenti quotidiani.

«Abbiamo ritenuto doveroso ascoltare le segnalazioni dei cittadini che ogni giorno percorrono questa strada, traducendo la loro richiesta di aiuto in un atto ufficiale e in azioni concrete», sottolineano Bonanno e Raja.

A sostegno delle richieste è stata inoltre avviata una raccolta firme che ha coinvolto centinaia di cittadini, confermando l’attenzione e la sensibilità della comunità locale verso il tema della sicurezza stradale e della tutela dei pedoni.

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Fonte: Comune di Palermo
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