mercoledì07 ottobre 2026, 00:20
Verde urbano

Via Barcarello, palme nane disseccate sul lungomare: l'appello dei Comitati Civici Palermo per salvare il verde urbano

L'Associazione Comitati Civici Palermo denuncia il deterioramento delle palme nane lungo il lungomare di via Barcarello e chiede interventi immediati per la tutela del patrimonio verde cittadino.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 09/06/2026 - 09:23
|
La parola alla città
Associazione Comitati Civici Palermo

Preoccupazione e amarezza per lo stato delle Chamaerops humilis, le caratteristiche palme nane messe a dimora lungo il lungomare di via Barcarello, una delle aree più suggestive della costa palermitana. A lanciare l'allarme è il presidente dell'Associazione Comitati Civici Palermo, Giovanni Moncada, che denuncia la progressiva morte delle piante a causa della presunta mancanza di manutenzione.

Secondo l'associazione, numerosi esemplari collocati lungo il marciapiede e nelle aree adiacenti alla scogliera mostrano evidenti segni di disseccamento, compromettendo il decoro di un tratto particolarmente apprezzato da residenti e visitatori.

«Una delusione enorme si prova, percorrendo il meraviglioso lungomare di via Barcarello, vedere morire tutte le Chamaerops humilis messe a dimora lungo il marciapiede e in parte in prossimità della scogliera», afferma Giovanni Moncada.

Per il presidente dell'associazione, le cause del problema sarebbero riconducibili alla mancata cura delle piante nei mesi successivi alla loro messa a dimora.

«Tutto questo causato, senza alcun dubbio, per la mancata regolare manutenzione», sostiene Moncada, ricordando come le giovani palme nane necessitino di irrigazioni frequenti e abbondanti durante la fase iniziale di attecchimento.

Le Chamaerops humilis cerifera, infatti, richiedono particolare attenzione nel primo anno dopo l'impianto, periodo durante il quale l'apparato radicale deve consolidarsi nel terreno attraverso un adeguato apporto idrico.

L'Associazione Comitati Civici Palermo richiama inoltre le responsabilità delle amministrazioni pubbliche nella gestione del verde urbano, sottolineando l'importanza di prevenire situazioni di degrado e di intervenire tempestivamente per salvaguardare le alberature cittadine.

«Le Amministrazioni locali hanno l'obbligo di tutelare il verde urbano, prevenendo l'essiccamento e intervenendo per tempo, poiché la gestione delle piante cittadine ricade direttamente sotto la loro responsabilità di custodia», evidenzia Giovanni Moncada.

Secondo l'associazione, la perdita delle piante rappresenta non soltanto un danno ambientale e paesaggistico, ma anche uno spreco di risorse pubbliche che grava sull'intera collettività.

«La mancata manutenzione o l'abbandono delle piante configurano una grave deficienza, e per questo spreco e danno al patrimonio collettivo a pagare sono i cittadini», conclude Giovanni Moncada.

L'auspicio è che vengano effettuate verifiche sullo stato delle piante e programmati interventi urgenti di manutenzione e ripristino, al fine di preservare il patrimonio verde del lungomare di via Barcarello e garantire il decoro di uno dei tratti costieri più caratteristici della città.

Letto: 1115 volte
Fonte: Associazione Comitati Civici Palermo
  via Barcarello PalermoGiovanni MoncadaChamaerops humilispalma nana Palermoverde urbano PalermoAssociazione Comitati Civici Palermomanutenzione del verdelungomare Barcarellodegrado ambientale Palermotutela del patrimonio verde

Leggi anche

Decoro urbano
Diserbo in via Monti Iblei, Cuticchio: ''Intervengono le associazioni, il Comune che fa?''
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza stradale
Piazza Leoni ancora senza segnaletica dopo il nuovo asfalto, Comitati Civici Palermo: ''Pericolo quotidiano, si intervenga subito''
Emergenza a Ballarò
Rifiuti, roghi e timori igienico-sanitari a Ballarò: i Comitati Civici Palermo scrivono al sindaco Lagalla
Pericolo Notarbartolo
Ponte Notarbartolo, la lastra di ferro sprofonda ancora. Comitati Civici Palermo: ''Intervenire con urgenza''
Pulizia incompleta
Via Alberto Verdinois, pulizia rimasta a metà. Davì: ''Dopo un mese e mezzo servono interventi concreti''
Sottopasso al buio
Sottopasso di via Crispi, segnaletica carente e tre lampioni guasti. Comitati Civici Palermo: ''Rischi per gli automobilisti''
Strada nell'incuria
Via Trapani Pescia tra rovi e rifiuti, Comitati Civici Palermo: ''Da anni in stato di abbandono, serve una bonifica radicale''
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip
Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip

In Primo Piano

Servizi pubblici
Servizi pubblici
Illuminazione ripristinata a Villaggio Santa Rosalia-Montegrappa, Davi': ''Intervento tempestivo di AMG Energia''
Vertenza occupazionale
Vertenza occupazionale
Ex Almaviva, Chinnici: ''Tempi certi per la ricollocazione dei lavoratori''
Illuminazione pubblica
Illuminazione pubblica
Palermo, guasto all'illuminazione tra Verdinois e Basile: cavi danneggiati durante alcuni lavori
Inclusione scolastica
Inclusione scolastica
Sostegno nelle scuole siciliane, Flc Cgil: ''Studenti senza docenti, ritardi inaccettabili sui posti in deroga''

La parola alla città

Decoro urbano
Decoro urbano
Diserbo in via Monti Iblei, Cuticchio: ''Intervengono le associazioni, il Comune che fa?''
Alberi rimossi
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Piazza Leoni ancora senza segnaletica dopo il nuovo asfalto, Comitati Civici Palermo: ''Pericolo quotidiano, si intervenga subito''

Appuntamenti

Cinema all'aperto
Cinema all'aperto
CinePark al Nauto Park di Palermo: tre film gratuiti sul prato davanti al mare
Musica e arte
Musica e arte
''Sette note per l'Arte'', il Trio Mulè in concerto a Palazzo Belmonte Riso
Danza e culture
Danza e culture
Kalaivizha 2026 porta a Palermo il Bharatanatyam: al Teatro Don Orione l'incontro tra culture

Opinioni a confronto

prime Comunioni
prime Comunioni
Comunioni a Palermo: chiedere ascolto alla Chiesa è chiedere troppo?
di Vito Valenti
futuro di Mondello
futuro di Mondello
Mondello, finisce la sospensiva per Italo Belga: ora Palermo deve decidere
di Vito Valenti
Classi e integrazione
Classi e integrazione
Studenti stranieri, tetto del 30% nelle classi: integrazione o un problema spostato altrove?
di Vito Valenti
Comunioni e polemiche
Comunioni e polemiche
Comunioni a Palermo, dietro lo scontro con la Curia c'è un affare da 20 milioni: ma la fede è diventata un business?
di Vito Valenti