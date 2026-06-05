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Segnalazione

Via Lanza di Scalea invasa dalle erbacce, Comitati Civici Palermo denuncia: ''Marciapiedi impraticabili e rischio per i pedoni''

L'Associazione Comitati Civici Palermo denuncia la presenza di erbacce e vegetazione secca lungo i marciapiedi di via Lanza di Scalea: ''I pedoni sono costretti a camminare sulla carreggiata''.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/06/2026 - 09:39
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La parola alla città
Associazione Comitati Civici Palermo

Marciapiedi invasi da erbacce e piante secche, con conseguenti disagi per i pedoni e una crescente percezione di degrado urbano. È la situazione segnalata dall’Associazione Comitati Civici Palermo lungo via Lanza di Scalea, una delle principali arterie della città.

A denunciare le condizioni dell’area è il presidente dell’associazione, Giovanni Moncada, che punta l’attenzione sulla mancata manutenzione del verde e sull’assenza di interventi tempestivi di diserbo.

«La presenza di erbacce e piante secche abbandonate sui marciapiedi di questa via crea un forte senso di degrado urbano. Tale situazione dimostra palesemente l’incapacità di questa Amministrazione di intervenire nei tempi opportuni per garantire il diserbo regolare», afferma Moncada.

Secondo l’associazione, il problema non riguarda soltanto l’aspetto estetico della zona, ma rappresenta anche una questione di sicurezza per i cittadini che ogni giorno percorrono il tratto interessato.

La vegetazione spontanea, infatti, avrebbe progressivamente occupato ampie porzioni dei marciapiedi, rendendo difficoltoso il passaggio e costringendo molte persone a spostarsi sulla carreggiata stradale.

«Questo scenario non solo genera una sensazione di desolazione e abbandono, ma crea anche un grave ostacolo insormontabile al passaggio dei pedoni, costretti a camminare sulla carreggiata, mettendo a rischio la propria incolumità», aggiunge il presidente dei Comitati Civici Palermo.

L’associazione chiede quindi un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale per ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro lungo via Lanza di Scalea, attraverso operazioni di pulizia e manutenzione del verde pubblico.

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Fonte: Associazione Comitati Civici Palermo
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