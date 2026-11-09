lunedì09 novembre 2026, 13:59
Sicurezza stradale

Via Tommaso Natale, l'Associazione Comitati Civici Palermo denuncia: ''Strada dissestata e danni alla rete idrica dopo gli scavi''

L'Associazione Comitati Civici Palermo denuncia il deterioramento dell'asfalto all'altezza del civico 88/c e due presunte rotture della rete idrica durante i lavori. Chiesti controlli urgenti, il ripristino della carreggiata e verifiche sulle responsabilità.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 09/11/2026 - 09:02
|
La parola alla città
Associazione Comitati Civici Palermo

Una strada lasciata in condizioni di grave dissesto dopo alcuni interventi di scavo e due presunte rotture delle tubazioni idriche che avrebbero provocato l'interruzione dell'acqua per un'intera giornata. È quanto denuncia Giovanni Moncada, presidente dell'Associazione Comitati Civici Palermo, in una segnalazione urgente riguardante via Tommaso Natale, all'altezza del civico 88/c.

Secondo quanto riportato dall'associazione, nei giorni scorsi Enel, o una ditta incaricata, avrebbe effettuato lavori di scavo e manutenzione sulla sede stradale, lasciando al termine delle operazioni un manto asfaltato fortemente deteriorato e non adeguatamente ripristinato.

Una situazione che, secondo Moncada, rappresenterebbe un concreto pericolo per pedoni, ciclisti e automobilisti che quotidianamente percorrono la strada.

Due rotture della rete idrica durante i lavori

La segnalazione riguarda anche i presunti danni provocati alle tubazioni dell'acqua, che sarebbero state danneggiate per due volte durante gli interventi.

Gli episodi, secondo l'associazione, avrebbero lasciato i residenti senza fornitura idrica per un'intera giornata, causando disagi anche sotto il profilo igienico-sanitario.

Chiesti controlli e ripristino immediato

Il presidente Giovanni Moncada sollecita un sopralluogo urgente della Polizia Municipale e dei tecnici comunali per verificare le condizioni della carreggiata e la regolarità degli interventi eseguiti.

L'associazione chiede inoltre che il soggetto responsabile dei lavori provveda al ripristino completo e a regola d'arte del manto stradale, senza ulteriori ritardi.

Infine, viene richiesto l'avvio di verifiche per accertare eventuali responsabilità civili e amministrative legate ai danni alla rete idrica e ai disservizi subiti dai residenti.

A sostegno della segnalazione, l'associazione riferisce di aver allegato anche una documentazione fotografica sulle condizioni della strada.

Letto: 1048 volte
Fonte: Associazione Comitati Civici Palermo
  Palermovia Tommaso NataleGiovanni MoncadaAssociazione Comitati Civici Palermodissesto stradalescavi Eneldanni rete idricasicurezza stradale Palermoripristino asfalto

Leggi anche

Segnaletica mancante
Sparisce il segnale di divieto in via Elia Crisafulli: Comitati Civici Palermo lancia l'allarme sicurezza
Critiche all'amministrazione
Palermo tra ponti in crisi, parchi abbandonati e negozi chiusi: il SINALP attacca il Comune, ''Basta proclami''
Allarme igienico-sanitario
Ballarò, rifiuti a pochi passi dai banchi alimentari: Comitati Civici Palermo denuncia l'emergenza e chiede l'intervento del Comune
Protesta dei cittadini
CCR di via Ernesto Basile fuori servizio, Comitatici Civici Palermo: ''La TARI si paga, ma i servizi devono funzionare''
Sicurezza pedonale
Palermo, marciapiedi invasi dalle erbacce ai Cappuccini, Dentici e Romano: ''La sicurezza dei cittadini non è una concessione''
Sicurezza stradale
Palermo, buca pericolosa in via Castelforte dopo i lavori stradali: Zacco chiede controlli e sanzioni
Segnalazione ufficiale
Palermo, allarme igienico-sanitario al capannone di Ballarò: il Comune protocolla la denuncia e chiede interventi
Allarme a Ballarò
Palermo, il capannone di Ballarò simbolo del degrado: allarme igienico-sanitario nel cuore del mercato alimentare
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese
Allarme igienico-sanitario
Ballarò, rifiuti a pochi passi dai banchi alimentari: Comitati Civici Palermo denuncia l'emergenza e chiede l'intervento del Comune
Sicurezza stradale
Via Tommaso Natale, l'Associazione Comitati Civici Palermo denuncia: ''Strada dissestata e danni alla rete idrica dopo gli scavi''
Segnaletica mancante
Sparisce il segnale di divieto in via Elia Crisafulli: Comitati Civici Palermo lancia l'allarme sicurezza
Protesta dei residenti
Palermo, strisce blu nella Zona G: oltre 1.000 firme contro il piano, Marino (PD) annuncia la protesta dell'11 novembre
Segnalazione ufficiale
Palermo, allarme igienico-sanitario al capannone di Ballarò: il Comune protocolla la denuncia e chiede interventi
Marina Militare
Nave Amerigo Vespucci a Palermo dal 6 all'8 novembre: visite aperte al pubblico, ecco gli orari
Sicurezza alimentare
Attacchi hacker ai frigoriferi dei supermercati: allarme surgelati in Sicilia, come riconoscere i prodotti a rischio
Emergenza viabilità
Palermo, via Ernesto Basile sprofonda dopo appena due settimane: Lagalla interviene, ''Situazione inaccettabile''
Inclusione scolastica
Palermo, assistenza agli studenti con disabilità: USB chiede l'assunzione diretta degli ASACOM, assemblea il 3 novembre
oroscopo
L'oroscopo palermitano settimanale dal 2 all'8 novembre 2026
Segnalazione ufficiale
Palermo, allarme igienico-sanitario al capannone di Ballarò: il Comune protocolla la denuncia e chiede interventi
Marina Militare
Nave Amerigo Vespucci a Palermo dal 6 all'8 novembre: visite aperte al pubblico, ecco gli orari

In Primo Piano

Critiche all'amministrazione
Critiche all'amministrazione
Palermo tra ponti in crisi, parchi abbandonati e negozi chiusi: il SINALP attacca il Comune, ''Basta proclami''
Finanziamenti a rischio
Finanziamenti a rischio
Palermo, 120 milioni di fondi tra revoche e rischi, Tusa e Lo Nardo: ''Basta perdere occasioni di sviluppo e riqualificazione''
Allarme igienico-sanitario
Allarme igienico-sanitario
Ballarò, rifiuti a pochi passi dai banchi alimentari: Comitati Civici Palermo denuncia l'emergenza e chiede l'intervento del Comune
Protesta dei residenti
Protesta dei residenti
Palermo, strisce blu nella Zona G: oltre 1.000 firme contro il piano, Marino (PD) annuncia la protesta dell'11 novembre

La parola alla città

Segnaletica mancante
Segnaletica mancante
Sparisce il segnale di divieto in via Elia Crisafulli: Comitati Civici Palermo lancia l'allarme sicurezza
Critiche all'amministrazione
Critiche all'amministrazione
Palermo tra ponti in crisi, parchi abbandonati e negozi chiusi: il SINALP attacca il Comune, ''Basta proclami''
Allarme igienico-sanitario
Allarme igienico-sanitario
Ballarò, rifiuti a pochi passi dai banchi alimentari: Comitati Civici Palermo denuncia l'emergenza e chiede l'intervento del Comune

Appuntamenti

Musica barocca
Musica barocca
Palermo, l'Accademia del Ricercare in concerto a Santa Cita: omaggio a Händel e Telemann il 15 novembre
Jazz dal vivo
Jazz dal vivo
Palermo, due notti di jazz a Cinematocasa: Flora Faja, Riccardo Randisi e il quintetto Casati-De Martini protagonisti
Musica contro la guerra
Musica contro la guerra
La Sinfonia ''Leningrado'' al Politeama Garibaldi di Palermo: Jérémie Rhorer dirige l'Orchestra Sinfonica Siciliana

Opinioni a confronto

Mense scolastiche
Mense scolastiche
Mense scolastiche a Palermo: chi paga rispetta le regole, ma resta senza servizio. È normale?
di Vito Valenti
manutenzione strade Palermo
manutenzione strade Palermo
Palermo, strade a pezzi e manutenzione a intermittenza: asfaltare non basta per cambiare la città
di Vito Valenti
Oltre la cronaca
Oltre la cronaca
''Se lei sceglie un altro'': quando la fine di un amore diventa un'offesa da vendicare
di Vito Valenti
dimissioni Schifani
dimissioni Schifani
Schifani, dimissioni o resa dei conti? La Sicilia merita risposte
di Vito Valenti