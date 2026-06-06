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Degrado urbano

Via Ugdulena nel degrado, Comitati Civici Palermo: ''Marciapiede sporco e pericoloso, serve un intervento urgente''

L'Associazione Comitati Civici Palermo denuncia le condizioni del marciapiede di via Ugdulena, tra rifiuti, cartoni e foglie secche che rappresentano un rischio per i pedoni. Chiesto un intervento urgente di pulizia e bonifica.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 06/06/2026 - 11:50
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La parola alla città
Associazione Comitati Civici Palermo

Cartoni abbandonati, foglie secche accumulate e sporcizia diffusa. È questa la situazione segnalata da un residente di via Ugdulena e rilanciata dall’Associazione Comitati Civici Palermo, che chiede un immediato intervento di pulizia e bonifica dell’area.

Secondo quanto denunciato, il marciapiede della strada versa in condizioni di forte degrado urbano, con un accumulo di rifiuti e materiale vegetale che renderebbe difficoltoso e pericoloso il passaggio dei pedoni.

“Un residente segnala lo stato di assoluto degrado del marciapiede di via Ugdulena, sporchissima, invasa da cartoni e da un tappeto di pericolose foglie morte che mettono a rischio l'incolumità dei pedoni”, afferma il presidente dell’Associazione Comitati Civici Palermo, Giovanni Moncada.

L’associazione evidenzia inoltre come la situazione lasci presumere una carenza nei servizi di spazzamento e manutenzione ordinaria.

“È evidente che questa strada non viene interessata dal servizio di spazzamento da parte della Rap”, sottolinea Moncada.

Da qui la richiesta rivolta agli enti competenti affinché venga ripristinato il decoro dell’area e garantita la sicurezza dei cittadini.

“Chiediamo la bonifica e lo spazzamento, a tutela della salute dei cittadini e del decoro urbano”, conclude il presidente dei Comitati Civici Palermo.

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Fonte: Associazione Comitati Civici Palermo
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