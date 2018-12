sanzioni

VII Circoscrizione, sanzione per i proprietari di animali che sporcano le strade

Piano sanzionatorio contro i proprietari di animali che non puliscono gli escrementi dei propri amici a quattro zampe, anche la VII Circoscrizione di Palermo si è attrezzata per contrastare il fenomeno.

Adesso è ufficiale, in linea con le disposizioni dell'Amministrazione comunale, la quale ha predisposto un piano sanzionatorio contro i proprietari di animali che non puliscono gli escrementi dei propri amici a quattro zampe, anche la VII Circoscrizione di Palermo si è attrezzata per contrastare il fenomeno. Soddisfazione da parte del Vicepresidente del consiglio circoscrizionale, Fabio Costantino, il quale si è impegnato affinché si approvasse una delibera a sua firma, che preveda sanzioni per i trasgressori che lasciano le defecazioni canine per le strade cittadine, rendendole indecorose per il resto della popolazione.

"Sono contento che in Consiglio, in linea con gli atti comunali, sia passata la mia delibera per dare risalto a questa problematica in funzione di una città più dignitosa", riferisce il Giovane esponente di Forza Italia.

"Sono fiducioso - conclude Costantino - affinché da adesso in poi, si possa vigilare e sanzionare coloro i quali non utilizzeranno il kit per la raccolta degli escrementi dei propri animali domestici".

