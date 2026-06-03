mercoledì07 ottobre 2026, 00:20
Orientamento professionale

Dal curriculum all'impresa: gli studenti del ''Volta'' di Palermo imparano a costruire il proprio futuro professionale

Unioncamere Sicilia e Camera di Commercio Palermo Enna incontrano gli studenti dell'Istituto Volta per illustrare strumenti, competenze e opportunità utili all'ingresso nel mondo del lavoro e all'avvio di nuove imprese.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/06/2026 - 09:23
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Lavoro
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Acquisire competenze durante il percorso scolastico non sempre basta per entrare con successo nel mondo del lavoro. Spesso i giovani diplomati si trovano ad affrontare difficoltà nella ricerca di un impiego o nella realizzazione di un progetto imprenditoriale, pur possedendo una preparazione tecnica adeguata.

Per offrire strumenti concreti e favorire l'orientamento professionale, Unioncamere Sicilia e la Camera di Commercio Palermo Enna organizzano domani, giovedì 4 giugno, una giornata di seminari informativi rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte dell'Istituto di Istruzione Superiore "Alessandro Volta" di Palermo.

L'iniziativa prenderà il via alle ore 9 presso la sede dell'istituto in Largo dei Picciotti e rientra nel progetto "Competenze per le imprese: strumenti per orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro", finanziato dal Fondo Perequativo 2025-2026 di Unioncamere nazionale.

L'obiettivo è accompagnare gli studenti nella conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro, fornendo indicazioni pratiche sulle competenze maggiormente richieste dalle aziende e sulle opportunità offerte dal sistema camerale a chi desidera avviare una propria attività economica.

Durante gli incontri saranno presentati diversi strumenti a supporto dei giovani, tra cui la piattaforma SNI – Servizio Nuove Imprese, i servizi offerti dalla Camera di Commercio, le opportunità legate all'autoimprenditorialità, i percorsi di certificazione delle competenze e i digital badge, sempre più richiesti nel mondo professionale.

Ad aprire i lavori saranno la dirigente scolastica Katia A. Tumbarello e la responsabile dell'orientamento dell'istituto Francesca Albanese. A seguire interverranno Santa Vaccaro, segretario generale di Unioncamere Sicilia, Silvia Benanti, referente del Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio Palermo Enna, e Marco Calì, esperto in certificazione delle competenze.

«Continuano i nostri incontri con gli studenti delle ultime classi degli istituti superiori dell'Isola – spiega Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia – durante i quali raccontiamo i 'trucchi' che bisogna conoscere per proporsi alle imprese catturando la loro attenzione e indichiamo gli strumenti del sistema camerale siciliano più efficaci per accompagnare i giovani nell'inserimento professionale. In più, spieghiamo come funzionano i servizi con cui le Camere di commercio aiutano chi abbia un'idea e voglia trasformarla in un'impresa innovativa e di successo».

L'iniziativa punta a ridurre il divario tra formazione scolastica e mondo produttivo, offrendo agli studenti una maggiore consapevolezza delle opportunità professionali disponibili e delle competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato del lavoro contemporaneo.

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