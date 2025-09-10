CERCA:
Servizio Civile

Servizio Civile Ambientale in Federconsumatori: aperte le selezioni per tre volontari in Sicilia per il progetto ''Eco-Riflessi'' contro il finto green

Federconsumatori Sicilia seleziona tre volontari per il progetto di Servizio Civile Universale ''Eco-Riflessi: rivelare le falsità ambientali'', volto a smascherare fenomeni di greenwashing e promuovere una corretta comunicazione ambientale.
Pubblicata il: 10/09/2025 - 10:23
Lavoro
Protezione Civile

Sono tre i volontari di Servizio Civile Universale Ambientale che verranno selezionati da Federconsumatori Sicilia per il progetto "Eco-Riflessi: rivelare le falsità ambientali". Due volontari saranno impiegati nella sede regionale di Palermo, uno nella sede di Enna.

Il progetto "Eco-Riflessi: rivelare le falsità ambientali" ha come scopo quello di ridurre i fenomeni di scorretta comunicazione ambientale delle imprese italiane attraverso la mappatura dei fenomeni di greenwashing, brownwashing e greenhushing e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione.

Una vera e propria "operazione verità", contro il marketing finto-green che ormai pervade tutta la comunicazione in Italia. I volontari verranno formati a questo scopo e poi impiegati attivamente nelle attività di corretta comunicazione contro le fake news ambientali.

Il progetto prevede 12 mesi di attività, per 5 giorni a settimana, per un totale di 25 ore settimanali. Le ore di formazione saranno 116 in totale e il rimborso mensile assegnato ai volontari sarà pari a 519,47 euro.

Possono partecipare tutti i cittadini europei o extraeuropei, purché con regolare permesso di soggiorno, con età compresa tra i 18 e i 28 anni. Per partecipare alle selezioni è necessario usare il tradizionale sito del Servizio Civile Universale, andando all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it ed entrando tramite SPID o credenziali.

In fase di compilazione della domanda dovrà essere scelto il progetto "Eco-Riflessi: rivelare le falsità ambientali" e la sede in cui svolgere il Servizio Civile Ambientale. Per la sede regionale di Palermo bisogna indicare il codice sede 174110, per quella di Enna il codice 210893.

Fonte: Federconsumatori Sicilia
