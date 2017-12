natale a casa

Palermo si prepara a celebrare il Natale. Pochi giorni e poi sarà testimonianza di Fede, di tradizione...

20/12/2017

Palermo si prepara a celebrare il Natale. Pochi giorni e poi sarà testimonianza di Fede, di tradizione. Si vive un clima nuovo, che però di rinnova anno dopo anno. È il cammino della speranza infinita sulle strade, nei negozi illuminati a festa e nelle chiese che si profumano di incenso tra suoni di letizia delle campane; si prega per la pace nel mondo e per quella delle famiglie che vivono l’ansia della sofferenza.

Palermo è dunque vestita con l’abito più bello: c’è il Concerto di Natale dell’Orchestra Giovanile Siciliana e il coro delle voci bianche in replica nelle scuole; al teatro Massimo “La bella addormentata” di Cajkovkij e appuntamenti già programmati, tra cui la Cittadella dell’artigianato e il mercato del contadino, affinché per Natale la Festa sia festa di tutti.

Non c’è famiglia che non tenga in casa l’albero di Natale e il presepe. I simboli sono essenziali per farci capire che cosa ci accomuna; alberi di Natale, presepi, statue, dipinti, antichi graffiti, anche gli stili architettonici, sono testimonianza di comunità viva che a Natale è l’anima umana desiderosa di riscossa.

Anche in provincia, e lungo e largo il territorio siciliano, nessuno si tira indietro nel celebrare il Santo Natale, la partecipazione è sentita e unita, con la rappresentazione di presepi e mostre d’arte. A Castelbuono, il racconto multimediale dell’arte, al Castello Ursino, l’esposizione “Da Giotto a De Chirico” curata da Vittorio Sgarbi, critico d’arte e assessore alla cultura presso il governo della Regione Siciliana; a Ispica, il presepe con 100 figuranti per le scene bibliche e rappresentazione degli antichi mestieri; a Mazara, il presepe è l’occasione per rappresentare volti sofferenti di migranti in mare.

Le luci di Natale, quest’anno più che in passato, squarciano muri di silenzio complice del silenzio antico, nei borghi e nei quartieri dove si narra l’antica usanza, ora puro oblio, delle suore di carità che andavano casa per casa per confortare ed aiutare i sofferenti. Le luci si accendono sugli archi di legno passanti da un balcone all’altro, sui terrazzi e alle finestre, musiche e canti danno il loro contributo al risveglio della tradizione, i cori di voci bianche nelle scuole canteranno il loro gioioso momento natalizio.

Le tv dovrebbero osservare un momento di pausa nel trasmettere, in questo periodo, programmi di cronaca che rattristano; a Natale la gioia di vivere dovrebbe cancellare ogni tristezza e ogni avvilimento, anche i giornali dovrebbero, in questi giorni, pubblicare belle notizie per una lettura più serena. Clima idilliaco per tutti, non è difficile distribuire, in questo momento di festa, un po’ di serenità.

Ripristinare valori umani e tradizione, necessità sentita nelle città, nei borghi anche di campagna, nei quartieri che stentano ad uscire dall’immobilismo.

Natale palermitano e siciliano è questo: voglia di stare tra il Divino e l’umano sentimento, di crescere nel rispetto, nella legalità, nell’amore, anche tra le diverse culture religiose e civili, sfidando le nostre paure.

Il Natale di oggi è dunque gioia e speranza, è vita, ricordando e celebrando l’ “umile nascita” da cui discendiamo.

