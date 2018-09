Libri

Libera Palermo - presentazione libro Don Pino Puglisi a 25 anni dalla morte

Il 6 settembre ore 18 Bottega dei Saperi e dei sapori, Piazza Castelnuovo 13, PA Libera Palermo organizza: Incontro e dialogo intorno al libro "Se ognuno fa qualcosa si può fare molto", con le riflessioni di don Pino Puglisi, a 25 anni dalla morte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/09/2018 - 17:01:06 Letto 411 volte

"Non ho paura di morire se quello che dico è la verità."

Padre Pino Puglisi Il 15 settembre del 1993, nel quartiere Brancaccio, a Palermo, don Pino Puglisi viene ucciso da due sicari mentre sta rientrando a casa. È il giorno del suo 56° compleanno. Il suo impegno antimafia, fatto di parole, denunce e tanto lavoro quotidiano, soprattutto al fianco e in favore dei giovani gli è costato la vita. Oggi però, la sua memoria e il suo insegnamento sono forti più che mai.



In occasione del 25° anniversario della sua scomparsa saranno tante le iniziative che ricorderanno la figura e l'operato di Padre Puglisi.



Anche Libera Palermo gli dedica un incontro, prendendo spunto dalla presentazione del libro "Se ognuno fa qualcosa si può fare molto", edito da Bur e che raccoglie alcuni dei suoi scritti e delle sue riflessioni più significative.



Giovedì 6 settembre alle 18.00, alla Bottega Sapori e Saperi della legalità - Palermo, interverranno il curatore del libro, Francesco Deliziosi e Gregorio Porcaro, per un dialogo aperto sull'eredità vivente di Padre Puglisi nella lotta alla mafia e nella costruzione di comunità forti e solidali.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!