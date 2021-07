''1943: la Reconquista dell'Europa'', di Alfonso Lo Cascio

libri

Il fascino della Storia rivive nelle pagine del libro: ''1943: la Reconquista dell'Europa. Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia''.

Il fascino della Storia e la penna accurata di Alfonso Lo Cascio, giornalista e appassionato promotore di cultura, rivive nelle pagine del suo libro: “1943: la Reconquista dell’Europa. Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia” (Giambra Editori).

Pagine di avvenimenti, documenti, strategie militari, complotti, missive, uomini, per una lettura scorrevole e appassionante, per ripercorrere con l’autore le tappe determinanti nella “Reconquista dell’Europa” nel secondo conflitto Mondiale, passando dalla Conferenza di Casablanca e dallo sbarco in Sicilia.

La presentazione del libro, curata dall’Associazione culturale Clio, con la collaborazione di A.S.D.H. Aquila e il patrocinio del Comune di Cinisi, si terrà venerdì 16 Luglio 2021 alle ore 18,00, presso l’atrio comunale del Palazzo dei Benedettini in Piazza V. E. Orlando a Cinisi. Presenta e modera: Maria Anastasi, Presidente Associazione culturale Clio, previsti gli interventi Alessandro Agrusa, Presidente A.S. D. H. Aquila, di Alfonso Lo Cascio, autore del libro e i ricordi di Faro Lo Piccolo. Alla fine del dibattito è prevista una degustazione prodotti tipici. Tutto si svolgerà seguendo le misure di sicurezza normative Covid-19. Per informazioni: 338.1068650.

