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presentazione libro

''Ancora un nuovo anno da raccontare'', a Piazzetta Bagnasco il romanzo d'esordio di Rosaria Ragusi

Venerdì 5 giugno in piazzetta Bagnasco la presentazione di ''Ancora un nuovo anno da raccontare'', un viaggio tra memoria, famiglia e storia italiana attraverso lo sguardo di una donna che attraversa mezzo secolo di cambiamenti.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/06/2026 - 15:33
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Libri

Un racconto che attraversa cinquant’anni di storia italiana, intrecciando memoria personale, legami familiari e trasformazioni sociali. Sarà presentato venerdì 5 giugno alle ore 18 in piazzetta Bagnasco “Ancora un nuovo anno da raccontare”, il romanzo d’esordio di Rosaria Ragusi, protagonista di un nuovo appuntamento dell’ottava edizione della stagione culturale promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco.

Il libro accompagna i lettori nel percorso di vita di Ester, figlia di una numerosa famiglia messinese, la cui storia prende avvio durante il Capodanno del 1966, in un’Italia sospesa tra tradizioni radicate e nuove prospettive di cambiamento. Attraverso i ricordi della protagonista emergono immagini, eventi e atmosfere che hanno segnato il Paese, dai Caroselli televisivi alla Fiat 600, dal Caso Moro al terremoto dell’Irpinia, fino all’avvento della rivoluzione digitale.

«Al centro pulsa la famiglia, un microcosmo di affetti e segreti scioccanti, come il mistero sull'origine del padre Pietro e l'ombra di una vecchia pistola che segna i ricordi di infanzia. Ester ci accompagna nella sua crescita, da bambina a donna, madre e nonna, in un lungo percorso di resilienza e di scatto», scrive l’autrice.

L’opera affronta temi universali come il valore della memoria, il peso delle radici, la forza delle donne e l’importanza della solidarietà familiare. Un racconto che restituisce uno spaccato autentico dell’Italia del dopoguerra e delle generazioni che hanno attraversato profonde trasformazioni sociali e culturali.

Attraverso la storia di Ester, Rosaria Ragusi costruisce una narrazione intensa e sincera che mette al centro il significato degli affetti e la necessità di custodire i ricordi per non lasciarli scivolare nell’oblio.

“Ancora un nuovo anno da raccontare” rappresenta così un omaggio alla forza femminile e alla capacità di affrontare le sfide della vita, ricordando che ogni conclusione può trasformarsi nell’inizio di una nuova storia da raccontare.

L’incontro rientra nel programma dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con il sostegno di Cappadonia Gelati e i gemellaggi con Efebo d’Oro ed Etna Book.

Nata a Messina nel 1956, Rosaria Ragusi si è trasferita giovanissima nel continente seguendo il marito per motivi di lavoro. Pur vivendo lontano dalla Sicilia, ha mantenuto un forte legame con la propria terra d’origine. Appassionata di cucina e molto seguita sui social attraverso il profilo “Prepara Rosaria”, ha raccolto nel tempo ricordi, riflessioni e racconti che oggi trovano spazio nel suo primo romanzo.

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