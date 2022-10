libri consigliati

''Cartoline dalla mia Sicilia'' di Alex Li Calzi

Alessandro Li Calzi, ovvero L'Orso in cucina, ha dedicato questo libro di ricette interamente ai sapori della sua terra: la Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/10/2022 - 00:09:00 Letto 715 volte

Uno degli aspetti che rende il nostro Paese unico nel suo genere è la straordinaria varietà di ingredienti e ricette che possiamo trovare lungo tutto il territorio.

C’è sempre un momento, però, in cui si ha voglia di tornare a casa, per ritrovare quei sapori famigliari che ci ricordano da dove siamo venuti. Questo è quello che ha voluto fare Alessandro Li Calzi, ovvero L’Orso in cucina, con questo libro di ricette, dedicato interamente ai sapori della sua terra: la Sicilia.

Ci sono i momenti trascorsi in famiglia a Canicattì, gli insegnamenti di nonna Piera, le gustose materie prime dell’isola e, ovviamente, le ricette tramandate oralmente in dialetto. E così ritroviamo alcuni piatti noti al grande pubblico, come i cannoli, gli arancini di riso e la caponata di melanzane, ma anche preparazioni antiche e meno conosciute, come le cassatelle (o raviole), il falsomagro e la milanisa.

Piatti che Alex ha portato con sé durante la sua vita e che oggi vuole condividere

con il suo pubblico.

L’AUTORE

Alex Li Calzi - L’Orso in cucina è un food blogger e content creator con migliaia di follower su Instagram e molte collaborazioni con importanti food brand. Durante il suo percorso nel mondo del cibo, ha frequentato diversi corsi di cucina professionale.

Alex si muove tra i sapori delle sue radici siciliane e le suggestioni delle terre di Provenza, passando per l’Europa e gli Stati Uniti: il risultato è una cucina colorata e senza confini, che vuole sperimentare, ma che sposa gli ingredienti della tradizione italiana. Cartoline dalla mia Sicilia è il suo primo libro di ricette.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!