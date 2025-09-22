CERCA:
presentazione libro

''Cartoline dall'Italia'' di Alisia Cinellu

Con ''Cartoline dall'Italia'', lunedì 22 settembre, piazzetta Bagnasco diventa una piccola agorà di parole
22/09/2025
Libri

Sono più di cento i racconti di autori provenienti da tutta Italia che animano le pagine del libro “Cartoline dall’Italia”, che verrà presentato alle 18 di lunedì 22 settembre in piazzetta Bagnasco, trasformandola in una piccola agorà di parole.

Un viaggio attraverso l’Italia raccontato da più voci e sensibilità attraverso frammenti, immagini e storie che restituiscono il mosaico culturale e umano del nostro Paese, offrendo prospettive originali e intime come cartoline inviate da luoghi e tempi diversi.

Tantissimi autori palermitani si incontreranno per raccontare, ognuno con la propria voce, il legame profondo che li unisce a Palermo. Sarà un modo per celebrare il capoluogo siciliano, la sua memoria e il suo presente, attraverso pagine che custodiscono amore e appartenenza.

Solo per avere un’idea, ecco alcuni degli autori palermitani che hanno scritto per questa antologia: Gerita Tiranno, Francesco Scrima, Piero Libro, Fabio Ceraulo, Rosanna Crivello, Myriam Leone, Maria Oliveri, Serafino Mirko Piazzese, Vito Discrede, Michela Mazzola, Barbara Ottaviani.

Alla presentazione, lunedì pomeriggio, interverranno: Sarah Ile Belmonte, Isidoro Farina e Tiziana Martorana. Coordinerà Marilena La Rosa.

