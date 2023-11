presentazione libro

''Ci vuole un fisico bestiale'' di Vincenzo Schettini

Vincenzo Schettini, il prof più famoso del web, ha deciso di raccontare la sua materia attraverso le storie di chi ha fondato la fisica moderna. Un viaggio incredibile attraverso lo spazio e il tempo''.

15/11/2023

Quante cose hanno in comune gli scienziati più geniali della storia con il mondo presente? Moltissime. A partire dal fatto che, in modi diversi, sono stati tutti dei veri e propri influencer: hanno condizionato il pensiero della loro epoca (vedi Leonardo Da Vinci), avevano follower (Stephen Hawking più di tutti) e hater (Marie Curie ne racconterebbe delle belle). E poi anche i grandi del passato, come moderni divulgatori, hanno sempre cercato di spiegare come e perché la fisica è in tutte le cose semplici della vita. Dopo "La fisica che ci piace", Vincenzo Schettini, il prof più famoso del web, ha deciso di raccontare la sua materia attraverso le storie di chi ha fondato la fisica moderna. Ne parlerà con il pubblico presentando il suo nuovo libro, “Ci vuole un fisico bestiale” [Mondadori Electa] giovedì (16 novembre) alle 18 al bookstore Flaccovio Mondadori di via Roma 270/272 (ingresso libero).

Un viaggio incredibile attraverso lo spazio e il tempo: per volare con Leonardo da Vinci, cavalcare fulmini con Nikola Tesla, farsi attrarre da Isaac Newton, finire tra le radiazioni con Marie Curie, costruire ordigni nucleari con Enrico Fermi, scoprire le leggi che regolano il cosmo con Albert Einstein e recitare in The Big Bang Theory al fianco di Stephen Hawking... prima di una grande sorpresa finale. Un tuffo nel passato per andare a scovare curiosità impensabili, previsioni clamorose, scoperte inaspettate segreti, elementi pop e moderni nella vita di un gruppo di autentici geni.

Di ciascuno di loro Schettini indagherà "la fisica che gli piace", per scoprire quali leggi seguono le loro invenzioni o quali sono le teorie che li hanno resi celebri e che ancora oggi hanno un impatto determinante sulla vita di tutti noi. Ma soprattutto quanta umanità, imperfezione e vulnerabilità ognuno di loro ha saputo mostrare al mondo. Prefazione di Giorgio Parisi.

