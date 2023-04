presentazione libro

Cinema e architettura (ritagli di dettagli non trascurabili) di Jolanda Elettra Di Stefano

Quaranta film, selezionati con la cura del cinefilo e la competenza dell'architetto, per raccontare le strutture attraverso dettagli e storie.

Venerdì 28 aprile alle 17.30 al bookstore Flaccovio Mondadori di via Roma 270/272, tocca a “Cinema e architettura. Ritagli di dettagli non trascurabili”, divertissement in forma di saggio (pubblicato con Youcanprint) che ha per amico il grande schermo: quaranta film, selezionati con la cura del cinefilo e la competenza dell’architetto, per raccontare le strutture attraverso dettagli e storie.

I film scelti da Jolanda Elettra Di Stefano, docente e critico cinematografico, fanno parte di un immaginario condiviso fatto di elementi minimi e di grandi atmosfere: ciò che lega insieme cinema e architettura e contribuisce a trasformare l'osservatore, immerso nel paesaggio, filmico come urbano. L’autrice ne parlerà con gli architetti Mariangela Lapis e Paola Pepe.

