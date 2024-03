presentazione libro

''Convincere Dio'' di Franco La Cecla

Pregare Ŕ una facoltÓ umana, nasce probabilmente dall'intuizione di poter comunicare con le presenze viventi che sono intorno a noi o sono passate o sono altrove. La preghiera Ŕ un anelito comune, al di lÓ delle differenze teologiche, ideologiche e politiche.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/03/2024 - 10:42:55 Letto 710 volte

Martedì 26 marzo, alle 18, il Museo delle Marionette ospiterà la presentazione del nuovo libro di Franco La Cecla, Convincere Dio (Einaudi).

Interverranno Ignazio Emanuele Buttitta ed Matteo Meschiari, coordinati da Rosario Perricone. Sarà presente l'autore.

Pregare è una facoltà umana: nasce probabilmente dall’intuizione di poter comunicare con le presenze viventi, umane e non, che sono intorno a noi o sono passate o sono altrove. La preghiera è un anelito comune, al di là delle differenze teologiche, ideologiche e politiche. Significa invocare la divinità fuori o dentro di noi perché ci venga incontro e migliori le nostre vite. Si tratti di monoteismo o di politeismi, di animismi o di culto degli antenati, pregare è rivolgersi a una presenza o a più presenze al di fuori di noi, stabilendo una reciprocità fondamentale per motivare il proprio stare al mondo. La nostra società è l’unica che nega questa facoltà, come se avesse deciso di vivere in un quadro dell’adesso impoverito da tutte le ispirazioni che vengono da altrove.

Franco La Cecla, antropologo e architetto, ha insegnato antropologia culturale alle Università di Venezia, Verona e Palermo. Attualmente insegna Antropologia dei media alla Naba di Milano. Ha tenuto corsi di Antropologia e Architettura all’Università di Berkeley, all’Ehess di Parigi, all’Upc di Barcellona. Il suo documentario In altro mare ha vinto il San Francisco Film Festival nel 2011. Amico e allievo di Ivan Illich, ha scritto una prefazione a una serie di conversazioni con il grande maestro pubblicate in Italia da Elèuthera.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!