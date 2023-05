presentazione libro

''Cunti, racconti popolari siciliani'' di Sara Favarò

A Palermo, si presenta il libro ''Cunti, racconti popolari siciliani'' di Sara Favarò.

08/05/2023

Organizzato da BCsicilia e dall’AnSe, si presenta, mercoledì 10 maggio 2023 alle ore 17,30 presso la sede Anse in Via Marchese di Villabianca, 121 a Palermo, il volume di Sara Favarò “Cunti, racconti popolari siciliani”. Dopo i saluti di Gaetano Di Fazio, Presidente provinciale AnSe, sono previsti gli interventi di Giovanna Giarraffa, docente e di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia. Sarà presente l’autrice.

“Cunti – Racconti popolari siciliani” è una raccolta di racconti di un tempo. Quelli che i nostri avi narravano ai figli e ai nipoti, al caldo di un braciere acceso nelle sere invernali, e al fresco delle serate estive, seduti davanti le porte di casa, quando la calura estiva invogliava a rimanere fuori in compagnia di luna e stelle. I racconti riportati in siciliano hanno la traduzione in italiano, con il doppio scopo di farli comprendere a chi non conosce il siciliano, e di aiuto rivolto a chi vorrebbe conoscere la lingua dei loro padri che, pur se stentatamente, resiste all’oblio del tempo. Sono tutti frutto di ricerca sul campo e taluni sono comparati ad antichissimi testi, pubblicati in Italia a partire dal 1634.

L’autrice Sara Favarò, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è scrittrice, giornalista, studiosa di tradizioni popolari, poetessa, attrice e cantautrice. Ha pubblicato 80 libri: favole, romanzi, poesie, saggi, testi teatrali, soggetti per il cinema. Attrice, recita dal 1975. Dirige il gruppo teatrale e musicale SikeliA. La sua prima incisione discografica è del 1980, seguita da molte altre. Collabora con le scuole in progetti di legalità, teatro, canto e recupero della cultura siciliana. Ospite di emittenti radiotelevisive mondiali quali la TV tedesca NDR, Hessischer Rundfunk di Francoforte, WDR di Colonia, Bayerischer Rundfunk di Monaco, la slovena Radio Capodistria, l’australiana Rete Italia di Melbourne, le italiane RAI, MEDIASET, LA7, ha ricevuto recensioni dalla stampa internazionale: le tedesche Brigitte, Elle, El Mundo di Madrid, La Fiamma di Melbourne, Il Globo di Sidney, Il Cittadino Canadese, Corriere Italiano di Montreal, Sikania in America. È autrice di centinaia di articoli sul folklore e inchieste sociali.

Per informazioni: Email provinciapalermo@bcsicilia.it - Tel. 324.6248340.

Fonte: BCsicilia

