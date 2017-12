Natale fuori dal comune 2017 – Arte e libri

Domani presentazione del libro: ''Palermo, non vorrei contraddirti. Scatti e cunti di una città che incanta''

Prosegue ''Natale fuori dal comune 2017 – Arte e libri'', il ciclo di iniziative autoprodotte e autofinanziate, promosse in occasione delle festività natalizie...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/12/2017 - 15:38:47 Letto 470 volte

Prosegue “Natale fuori dal comune 2017 – Arte e libri”, il ciclo di iniziative autoprodotte e autofinanziate, promosse in occasione delle festività natalizie dall’Associazione Flavio Beninati, presieduta da Carla Garofalo.

Mercoledì 20 dicembre, alle 18, si presenta il libro “Palermo, non vorrei contraddirti Scatti e cunti di una città che incanta”, fotografie di Gloria Minafra, testi di Margot Pucci (Spazio Cultura Edizioni).

“Palermo. Una diva! Sempre sugli schermi di cinema e televisione. Protagonista di dibattiti politici durante le campagne elettorali, dove i suoi annosi problemi vengono contesi da chi promette di risolverli con metodi di sinistra e chi con quelli di destra. Ma sono circostanze nelle quali emerge solo l’aspetto di una città mafiosa, testarda, sporca e inaddomesticabile. Troppo facile. Palermo, e citiamo Salvatore Ferlita, ha un cuore. Un cuore che, con caparbia, dedizione e amore occorre andare a scovare e auscultare. Per fortuna c’è chi cammina per i vicoli con una pesante macchina fotografica in spalla e chi lo fa con la penna e un taccuino sempre in borsa”.

Sono Gloria Minafra e Margot Pucci, le Robin Hood e autrici di quest’opera che sono andate in giro a rubare attimi, colori e sensazioni per donarli a chi è distratto. Così, prendendo in prestito il titolo di un romanzo di Nori del 1999, si può affermare che a Palermo le cose non sono le cose. E Palermo, non vorrei contraddirti, un felice incontro tra le parole e le immagini, lo dimostra e ci dice che questo cuore batte ancora spavaldo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!