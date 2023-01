presentazione libro

''E l'alma si spaurì'' di Marco Pavone

Venerdì 13 gennaio 2023, alle ore 18:30, presso la “Casa dell'equità e della bellezza” (via Nicolò Garzilli 43/a, Palermo), Daniele Billitteri e Anna Li Vigni presenteranno la raccolta di poesie ''E l'alma si spaurì'' di Marco Pavone.

Nel corso della serata intrattenimento musicale a cura di Francesca Ciaccio, Roberto Buscetta e Toni Randazzo, componenti del gruppo musicale Alenfado.

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti (gradito un piccolo contributo volontario nella ciotola all'ingresso per le spese di gestione della Casa).

E l'alma si spaurì. Un percorso interiore lungo decenni, dal 1976 al 2002, alla fine del quale «ritrovarsi per riconoscersi»: questo è "E l’alma si spaurì". Lungo questo cammino Marco Pavone è riuscito a mettere a nudo i suoi sentimenti più intimi e profondi, le cicatrici della sua anima, le sue paure e debolezze.

Marco Pavone nasce a Palermo nel 1959. Negli anni del liceo scrive i primi componimenti poetici. Nel 1982 si laurea in matematica all’Università degli Studi di Pisa. Nel 1989 consegue un Ph.D. in matematica presso la University of California, Berkeley. Dopo un breve periodo trascorso come ricercatore al Politecnico di Torino, dal 1993 è professore associato di Analisi Matematica presso l’Università degli Studi di Palermo. È appassionato di indovinelli di logica, canto sacro corale, origami, poesia, Divina Commedia e musica classica. Per il gruppo musicale palermitano Alenfado ha composto la melodia di quattro brani, due dei quali pubblicati nel CD Passeando.

