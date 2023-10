libri consigliati

''Girasole. Sei favole mitologiche'' di Massimo Carnazza

Sei storie in ognuna delle quali un protagonista adolescente compie un percorso di crescita, affrontando le proprie paure e superando una prova per una buona causa ambientale. Come nei tradizionali canoni delle favole, nella sua avventura egli sarà affiancato da un animale parlante. Un ulteriore e decisivo aiuto arriverà da un personaggio dal quale si evincerà il riferimento a un mito. I giovani protagonisti per compiere le loro imprese a favore dell’ambiente non possono fare a meno dei valori tradizionali, storici e simbolici che il mito porta con sé. Ecco perché sei favole “mito-ecologiche”. I riferimenti alla Sicilia sono evidenti, sia per i connotati geografici che per la scelta di miti e leggende. La necessità di difendere il Pianeta malato comincia dall’amore e dalla compassione per quest’Isola ferita.

Massimo Carnazza non è uno scrittore: questa è la sua prima pubblicazione. Ama i libri, il teatro, la musica rock, il calcio e la sua famiglia. È nato e lavora come cardiologo a Catania. Per questo trascor- re molto tempo in Ospedale, ma lui dice che gli sarebbe piaciuto di più curare gli animali del mare e della foresta.

