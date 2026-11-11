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''I segreti di piazza Roma'', quattordici racconti trasformano il cuore di Catania in un romanzo collettivo

In uscita a novembre 2026 per Algra Editore, il volume collettivo curato da Elvira Seminara racconta una piazza catanese attraverso personaggi, incontri e segreti che si intrecciano nell'arco di due giornate.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 11/11/2026 - 11:18
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Libri
Algra Editore

Una piazza, due giorni di novembre e quattordici storie che si intrecciano tra misteri, incontri e rivelazioni. È questo il cuore di ''I segreti di piazza Roma'', il nuovo volume collettivo curato dalla scrittrice e giornalista Elvira Seminara, in uscita a novembre 2026 per Algra Editore.

Ambientato nella centralissima piazza Roma a Catania, il libro trasforma uno spazio urbano quotidiano in un luogo narrativo popolato da personaggi e vicende sorprendenti. Tra panchine, cespugli e tramonti prendono forma racconti che attraversano la vita della città, mescolando realtà, immaginazione e mistero.

Quattordici racconti tra segreti e rivelazioni

La narrazione si sviluppa nell'arco di due giornate di novembre, un mese che, come sottolinea la curatrice, rappresenta una stagione di passaggio in Sicilia.

Le storie si incontrano e si sovrappongono, dando vita a una sorta di romanzo a più mani, tra senzatetto, amanti bugiardi, pensionati misteriosi ed escort sentimentali.

Non mancano avvenimenti inattesi, tra cui un terremoto e una rapina in banca, mentre fughe e rivelazioni contribuiscono a costruire un mosaico narrativo nel quale ogni personaggio custodisce qualcosa.

L'obiettivo è trasformare una piazza apparentemente ordinaria in una fabbrica di storie, lasciando al lettore il desiderio di immaginare nuovi sviluppi e ulteriori segreti.

Gli autori e la curatrice Elvira Seminara

Il volume raccoglie i contributi di Rosaria Accardi, Pierpaolo Antonucci, Stefania Avola, Alessandro Bellia, Ignazio Finocchiaro, Daniela Guccio e Giuseppe Laudani, nell'ambito di un progetto narrativo collettivo.

A curare l'opera è Elvira Seminara, giornalista, scrittrice e pop artist, autrice di diversi romanzi pubblicati da importanti case editrici.

Tra le sue opere figurano L'indecenza (Mondadori, 2008), Scusate la polvere (nottetempo, 2011), La penultima fine del mondo (nottetempo, 2013) e Atlante degli abiti smessi (Einaudi, 2015).

I suoi primi due romanzi sono stati portati in scena dal Teatro Stabile di Catania nel 2014 e nel 2015. Alcuni suoi testi sono stati tradotti all'estero. Attualmente vive ad Aci Castello.

Pubblicazione e distribuzione

''I segreti di piazza Roma'' sarà pubblicato nella categoria Narrativa di Algra Editore, con uscita prevista per novembre 2026.

Il libro, identificato dal codice ISBN 978-88-9341-917-8, sarà distribuito da Messaggerie Libri, con promozione affidata a Bibliomanie.

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Fonte: Algra Editore
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