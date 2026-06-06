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''Il gusto di cambiare vita'': la storia di Bridget dalla dipendenza all'autonomia raccontata in un libro

Mercoledì 10 giugno alla Biblioteca comunale di Villa Trabia la presentazione del libro ''Il gusto di cambiare vita'', che racconta il percorso di rinascita di Bridget Nne Odiase dalla dipendenza dall'alcol all'inserimento lavorativo.

Una storia di coraggio, riscatto e rinascita che diventa testimonianza e speranza per chi vive momenti di difficoltà. Sarà presentato mercoledì 10 giugno alle ore 14.30, presso la Biblioteca comunale di Villa Trabia a Palermo, il libro “Il gusto di cambiare vita. La storia di Bridget”, curato da Serena Termini.

Il volume racconta il percorso umano di Bridget Nne Odiase, donna nigeriana di 46 anni che è riuscita a superare una grave dipendenza dall’alcol grazie a un articolato percorso di sostegno che ha coinvolto l’Asp di Palermo, i servizi sociali del Comune e l’associazione Un Nuovo Giorno ODV.

Oggi Bridget ha ricostruito la propria vita, si prende cura della figlia e ha trasformato la sua passione per la cucina in una concreta opportunità lavorativa. Una storia che testimonia l’importanza del lavoro di rete tra istituzioni, professionisti e realtà del terzo settore.

L’evento, patrocinato dal Comune di Palermo e dall’Asp, vedrà la partecipazione della protagonista insieme ad Antonella Macaluso, coordinatrice dei Percorsi Assistenziali per le Dipendenze (P.A.D.) dell’associazione Un Nuovo Giorno, Gianpaolo Spinnato, direttore dell’Unità Operativa Complessa e dirigente psichiatra, Maria Spinella, responsabile dell’Unità amministrativa per l’amministrazione di sostegno e la salute mentale, e Veronica Tranchida, psicologa e psicoterapeuta. L’introduzione e la moderazione saranno affidate a Serena Termini e Simona Gobbi.

Il percorso di Bridget è iniziato due anni fa all’interno dei P.A.D. – Percorsi Assistenziali per le Dipendenze Patologiche, finanziati dal Comune di Palermo. Il progetto interviene su tre assi fondamentali: abitare e domiciliarità, socialità e affettività, formazione e lavoro, con l’obiettivo di favorire il recupero dell’autonomia personale e l’inclusione sociale.

«Dedico la mia storia a tutte le persone che stanno attraversando un momento difficile: per chi si sente perso, per chi pensa di non farcela. Io ce l’ho fatta ma non da sola e grazie alle persone giuste. Questo è il messaggio che voglio lasciare: si può cadere ma ci si può anche rialzare, sempre», afferma Bridget Nne Odiase.

«Bridget ha intrapreso un percorso capace di tenere insieme le diverse dimensioni della sua vita: l’autonomia personale, l’inclusione sociale, la crescita professionale e la sua identità di madre, sempre centrale e mai secondaria. Fin dall’inizio ha mostrato una qualità essenziale: la volontà di esserci. Nel tempo, il suo percorso si è arricchito di competenze e consapevolezze. L’incontro tra la cucina della sua terra e quella siciliana e italiana ha dato vita a una sintesi originale, capace di unire tradizioni, storie e identità diverse», sottolinea Antonella Macaluso.