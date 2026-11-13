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''Il passo dell'anima'', Elena Guerriero torna con una nuova raccolta di poesie tra emozioni, cadute e rinascite

In uscita a novembre 2026 per Algra Editore, la seconda raccolta poetica di Elena Guerriero racconta un viaggio interiore tra radici, cambiamenti e nuove prospettive. Dalla carriera nella musica al ruolo di personal manager di Carmen Consoli, l'autrice continua a coltivare la passione per la scrittura.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 13/11/2026 - 09:51
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Libri
Algra Editore

Un viaggio tra emozioni, ricordi, trasformazioni e rinascite. È questo il filo conduttore di ''Il passo dell'anima'', la nuova raccolta di poesie e pensieri di Elena Guerriero, in uscita a novembre 2026 per Algra Editore.

Dopo il debutto letterario con L'alchimia di un'anima in viaggio, pubblicato nel 2024, l'autrice prosegue il proprio percorso di scrittura attraverso una riflessione sul significato del cammino personale, sulle esperienze che segnano l'esistenza e sulla capacità di affrontare il cambiamento.

Un viaggio tra radici, emozioni e nuovi orizzonti

Al centro della raccolta c'è l'immagine del cammino, inteso come metafora della vita e della continua evoluzione individuale.

I versi attraversano il legame con le proprie radici, rappresentate dalle montagne dell'infanzia, e il desiderio di esplorare nuovi orizzonti, superando limiti e difficoltà.

La narrazione poetica si muove tra ragione e cuore, passato e futuro, raccontando il peso dei ricordi, le cadute, la fatica e la determinazione necessaria per ricominciare.

Ogni passo diventa così un'esperienza capace di lasciare un insegnamento, mentre il cambiamento assume un ruolo centrale nel percorso di crescita personale.

Elena Guerriero, dalla musica alla scrittura

Elena Guerriero, altoatesina di nascita e siciliana di adozione, ha studiato Economia e management alla Libera Università di Bolzano, prima di specializzarsi nell'organizzazione di eventi culturali e spettacoli dal vivo all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La sua carriera professionale si sviluppa nel settore musicale, dove ricopre il ruolo di direttore di produzione dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e successivamente quello di personal manager di Carmen Consoli.

Parallelamente all'attività professionale, coltiva la passione per la scrittura, che nel 2024 la porta alla pubblicazione della prima raccolta, L'alchimia di un'anima in viaggio.

Dopo un tour promozionale in diverse città italiane, l'autrice torna in libreria con ''Il passo dell'anima'', proseguendo il racconto delle proprie esperienze attraverso la poesia.

Uscita e informazioni editoriali

''Il passo dell'anima'' sarà pubblicato da Algra Editore nella categoria Poesia, con uscita prevista per novembre 2026.

Il volume, identificato dal codice ISBN 978-88-9341-920-8, sarà distribuito da Messaggerie Libri, con promozione affidata a Bibliomanie.

Letto: 902 volte
Fonte: Algra Editore
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