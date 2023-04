Presentazione libro

''Io e il mondo'' di Vittorio Lo Jacono

A Marineo, nell'ambito dell'iniziativa di BCsicilia ''30 libri in 30 giorni'' si presenta il volume ''Io e il mondo. Ricordi di viaggio di una mente nomade e sognatrice'' di Vittorio Lo Jacono.

Organizzato da BCsicilia, in collaborazione con il Comune di Marineo, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta sabato 15 aprile 2023 alle ore 17,00 presso il Castello Beccadelli Bologna in Piazza Castello, 15 a Marineo, il volume di Vittorio Lo Jacono “Io e il mondo. Ricordi di viaggio di una mente nomade e sognatrice”. Dopo l’introduzione di Giuseppe Oddo, Presidente BCsicilia sezione di Corleone , e i saluti di Francesco Ribaudo, Sindaco di Marineo e Giusi Calderone, Assessore comunale alla Cultura, dialogherà con l’autore Giacomo Fanale, Docente di architettura, design e scenotecnica dell’Università di Palermo. Conclude Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Al pianoforte il M. Nino Pepe.

Il libro è il diario di un cammino solitario ed emozionale di un uomo libero da ciò che si è lasciato alle spalle, il fragoroso affannarsi della nostra civiltà tecnologica. I ricordi spaziano dalla Repubblica di Cina in Taiwan, alla Louisiana, nel profondo sud degli Stati Uniti d'America, al Messico e Guatemala in centro America, al Perù e Bolivia continuando lungo il Cile e l'Argentina fino allo Stretto di Magellano e alla maestosa Terra del Fuoco. Si tratta di frammenti di viaggio narrati proprio come in un sogno, diario di un cammino solitario, impronta di dimensione senza tempo, libero volo dell'immaginazione in cui i panorami dipinti nello spazio infinito si rispecchiano nei meandri del proprio mondo interiore. Uomo abituato alla solitudine, alle tempeste della vita, con una grande voglia di avventure e sogni, viaggiatore alla ricerca di nuove emozioni. Con questi ricordi di viaggio l’autore ci porta con sé nello smarrimento che sempre prova di fronte alle bellezze della natura, al maestoso porgersi di luoghi dove l’uomo è solo con se stesso.

Vittorio Lo Jacono vive e opera a Palermo. Già funzionario della Regione Siciliana, Cavaliere dell’Ordine al Merito Civile di Savoia, Segretario dell’Associazione culturale Italo-Danese, Accademico Corrispondente dell’Accademia del Mediterraneo. Ha rivestito e riveste tutt’ora altri prestigiosi incarichi. Al suo attivo, ha numerose pubblicazioni sia a carattere storico che su personaggi che hanno fatto la storia della Sicilia. Gli sono stati conferiti diversi riconoscimenti, tra i più recenti: premio ”La città Normanna” e “La Campana di Burgio”.

