presentazione libro

''Io Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato'' di Mari Albanese e Angelo Sicilia

Conversazioni intime e toccanti: ''Mamma Felicia'' racconta del suo passato, del rapporto conflittuale col marito, del grande amore per suo figlio Peppino, della sua scelta, alla morte violenta di quest'ultimo.

21/04/2023

In occassione de ''La via dei Librai 2023'' Navarra Editore presenta il nuovo libro di Mari Albanese e Angelo Sicilia “Io Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato”, testo dove viene ricordata la figura di Felicia Bartolotta.

Sabato 22 aprile ore 11:00 Cattedrale (Isola Consolo)

Con i due autori dialogano: Isidoro Farina, responsabile cultura CSAIN PALERMO, Giovanni Di Marco, giornalista e scrittore, Antonella Di Bartolo, dirigente ICS Sperone-Pertini, Antonello Cracolici, presidente commissione antimafia ARS e Vincenzo Siciliano.

La Trama

Nell'estate del 2002 Felicia Bartolotta, la madre di Peppino Impastato, si racconta a due giovani attivisti, Angelo Sicilia e Mari Albanese, tra gli animatori del primo Forum Sociale Antimafia di Cinisi. Sono conversazioni intime e toccanti: “Mamma Felicia” racconta del suo passato, del rapporto conflittuale col marito, del grande amore per suo figlio Peppino, della sua scelta, alla morte violenta di quest'ultimo, di aprire le porte della sua casa a tutti i giovani, per coltivare la memoria e spargere semi di consapevolezza per il futuro.

Nelle parole di Felicia, che appoggiò e sostenne suo figlio nel suo opporsi alla mafia, trovano posto la voglia di giustizia di una donna indomita e insieme la tenerezza di una madre che ricorda aneddoti dell’infanzia di Peppino, della sua giovinezza dedita alla militanza politica, della sua tragica fine. Felicia racconta la sua paura, i suoi timori, il suo dolore, ma con lo sguardo al futuro e alle nuove generazioni: le sue parole diventano prassi, agire quotidiano, dialogo incessante, ma soprattutto un messaggio

