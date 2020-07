libri

Isola delle Femmine e Capaci: storia e memoria di Giulia Di Maggio Sommariva

Venerdì 24 Luglio 2020, presentazione del libro di Giulia Di Maggio Sommariva ''Isola delle Femmine e Capaci: storia e memoria''.

21/07/2020

Organizzata da BCsicilia e dal Comune di Isola delle Femmine, si terrà venerdì 24 Luglio 2020 alle ore 18,00 la presentazione del libro di Giulia Di Maggio Sommariva “Isola delle Femmine e Capaci: storia e memoria”. Dopo i saluti di Stefano Bologna, Sindaco di Isola delle Femmine, Anna Maria Lucido, Assessore comunale alla Cultura e di Agata Sandrone, Presidente BCsicilia Isola delle Femmine, sono previsti gli interventi di Raffaele Savarese, Architetto e di Fabrizio Giuffrè, Presidente BCsicilia di Palermo. Sarà presente l’autrice. L’incontro si terrà presso la Biblioteca Pino Fortini a Isola delle Femmine.

Più di venti anni fa veniva data alle stampe la monografia “Isola e Capaci: storia e guida”, opera con cui Giulia Sommariva inaugurava una lunga serie di pubblicazioni, alcune delle quali specificatamente legate ai luoghi che ne hanno segnato la storia personale e familiare. Il nuovo libro su Capaci ed Isola mette in luce inedite pagine di storia, registrando i cambiamenti degli ultimi decenni, tracciando nuovi scenari sino ad oggi non indagati. Alla storia documentata si incrociano i ricordi personali dell’autrice, quelli legati alla famiglia paterna, i Di Maggio di Capaci, e quelli relativi al ramo materno, i Sommariva di Isola, supportati da una ricca documentazione fotografia. Un libro che costituisce un testamento per le future generazioni, un ulteriore tassello per guardare al passato e proiettarsi al futuro.

