libri consigliati

''La Cuntintizza'' di Simonetta Agnello Hornby e Costanza Gravina

Questo libro nasce da un'intesa, quella fra Simonetta e la nipote Costanza, dalla consuetudine dei loro incontri palermitani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/04/2022 - 12:21:33 Letto 825 volte

Non è contentezza, né soddisfazione, né allegria, né felicità: è quel momento, profondamente siciliano, in cui ci si bea delle piccole cose, del profumo di timo o lavanda, della carnosità di un dolce. “Cuntintizza”, piccoli gesti quotidiani dalla memoria antica, ragioni della bellezza del vivere: ed è questo il titolo scelto da una delle scrittrici più argute e amate, che ha scelto di tornare in libreria al fianco della nipote: un duo elegante, uno scambio mai formale per Simonetta Agnello Hornby e Costanza Gravina, autrici appunto de “La Cuntintizza” (Mondadori), volume nuovo di cui le due autrici parleranno, intervistate dal critico Alberto Rollo, mercoledì 4 maggio alle 18,30, ospiti di Flaccovio Mondadori al Real Teatro Santa Cecilia.

Questo libro nasce da un’intesa, quella fra Simonetta e la nipote Costanza, dalla consuetudine dei loro incontri palermitani e da occasionali considerazioni sul piacere legato al rito dell’aperitivo, ponte fra generazioni e culture diverse. Da quelle considerazioni è stato quasi automatico arrivare alla contemplazione di tutte le piccole ragioni della bellezza del vivere che costellano la quotidianità del nostro sentire. Con altrettanta naturalezza Simonetta e Costanza sono arrivate a scoprire che quelle “piccole ragioni” ben potevano essere ospitate nell’accogliente guscio di quella che, nel patrimonio linguistico siciliano, suona come cuntintizza.

Ecco dunque questo fascinoso duettare che, con ricchezza di episodi e di memorie famigliari, evoca il sottile piacere di arrotolare una pallina di zucchero e caffè, la sensualità dell’affondare le mani nella pasta frolla, il conforto di quel “quanto basta” che abita nelle ricette, lo struggimento con cui si accarezza l’oggetto appartenuto a una persona scomparsa, la meraviglia che dispiegano le pale puntute del fico d’India, la delicata cascata di calici, bicchieri e bicchierini colorati. Un esempio di cuntintizza? Eccolo. “Adoro mondare la verdura fresca appena raccolta nell’orto, sbucciare patate e cipolle, lavare e tagliare menta e basilico. Mentre risciacquo e tolgo gli insetti rimasti, tra le mie mani, i miei occhi e le foglie ancora piene di linfa si crea un rapporto, come se ambedue, io e la verdura, fossimo consce di far parte del ciclo della sopravvivenza: noi esseri umani e la pianta da cui spunteranno altre foglie”, racconta la Agnello Hornby.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!