presentazione libro

''La forma simbolica del tempo'' di Girolamo Alagna Cusa

Un album inedito con le fotografie di Casimiro Piccolo e Girolamo Manetti Cusa.

13/12/2022

Un album di fotografie che omaggia la fotografia. Dario Flaccovio Editore pubblica un pregiato album che raccoglie 187 fotografie inedite di Casimiro Piccolo di Calanovella e 96 fotografie inedite di Girolamo Manetti Cusa, offerte per la prima volta al pubblico grazie a l'accurato lavoro di Girolamo Alagna Cusa. L'autore presenta per la prima volta in libreria il libro "La forma simbolica del tempo", mercoledì 14 dicembre, alle 17.30, nei locali della biblioteca regionale Bombace di corso Vittorio Emanuele. Saluti di Margherita Perez, direttrice della biblioteca. Insieme all'autore intervengono Beatrice Agnello, critica letteraria e scrittrice e Salvatore Savoia, scrittore.

Il volume presenta una selezione accurata, e cronologicamente estesa lungo tutto l'arco di attività fotografica, di due autori dai profili biografici molto diversi (Piccolo, fratello del poeta Lucio e cugino di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, noto per i suoi acquerelli; Manetti Cusa per la professione di architetto), ma accomunati da affinità di interessi oltre che dall'elaborazione di un rapporto complesso fra tradizione e modernità e dalla continua ricerca simbolica attraverso il medium fotografico.

L'accostamento delle due produzioni fotografiche riesce nell'intento di stabilire un continuo dialogo per immagini tra gli autori, distinguendo quei fili che, come in un romanzo, legano i due fotografi. Le immagini sono accompagnate da un'introduzione e da una ricostruzione del contesto storico utili a collocare artisticamente la produzione amatoriale di Casimiro Piccolo e Girolamo Manetti Cusa. Arricchiscono la raccolta fotografica i testi di Tommaso Romano, Antonietta Iolanda Lima, e Giulio Perricone.

L'autore

Girolamo Alagna Cusa è già docente di Sviluppo organizzativo della scuola di management aziendale delle Società Aeritalia e Italtel, è autore di saggi e di articoli giornalistici e appassionato di arte con particolare riferimento alle tematiche di architettura e fotografia.

