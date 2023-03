presentazione libro

''La linfa sale dalle radici'' di Adriana Giotti

Ad Altofonte, nell'ambito dell'iniziativa di BCsicilia ''30 libri in 30 giorni'' si presenta il volume ''La linfa sale dalle radici'' di Adriana Giotti.

Organizzato da BCsicilia, dal Comune di Altofonte, dalla Biblioteca G. Vernaci e dalla Casa Editrice Scatole Parlanti, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, venerdì 24 marzo 2022 alle ore 18,00 presso l’Aula del Consiglio Comunale in Piazza Falcone Borsellino ad Altofonte, il volume di Adriana Giotti “La linfa sale dalle radici”. Dopo l’introduzione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, e i saluti di Angela De Luca, Sindaco di Altofonte e Vitaliano Catanese, Assessore comunale alla Cultura, è previsto l’intervento di Antonella Giotti, Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Sarà presente l’Autrice.

I protagonisti del romanzo “La linfa sale dalle radici” sono la Sicilia del dopoguerra, in ritardo sul processo di ricostruzione post bellica e relegata ai margini del miracolo economico degli anni '70, e la sicilianità, ovvero il complesso di caratteristiche e peculiarità che hanno reso il popolo siciliano capace di trasformare miriadi di dominazioni e invasioni in un patrimonio di lingua, gestualità, usi e costumi unici al mondo. Il romanzo è un viaggio a ritroso nel tempo, tra legami, connessioni e tradizioni che possono essere fonte di rinascita, ma anche foriere di fioriture avvelenate dall’atavica attitudine a preservare il passato senza riconoscerne e valorizzarne la ricchezza.

Adriana Giotti ho conseguito, nel 1986, la laurea in Scienze Politiche con lode. Ha insegnato Diritto, Scienza delle finanze ed Economia politica sino al 2004. Ha pubblicato racconti brevi per vari editori e poesie che sono state inserite in varie antologie. La Scuola di scrittura Belleville di Milano ha inserito nel Typee book 2021 un suo racconto e nella lista dei brani scelti il brano autobiografico “La tabacchiera” e due poesie: “Palermo” e “A mio padre”, inseriti nel romanzo. Nel 2022 l’Editore Scripta ho pubblicato due racconti: “Cercavi me?” e “Prima dell’alba”. La poesia “Tieni a bada” è stata inserita nella silloge “Il grido della poesia”. A novembre 2022 Scatole Parlanti per la Utterson, ha pubblicato il suo primo romanzo: “La linfa sale dalle radici”.

