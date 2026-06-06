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''La musica dei cattivi'', Carlo Fiore al Teatro Massimo di Palermo racconta il legame tra musica classica e cinema

Martedì 9 giugno al Teatro Massimo di Palermo la presentazione del libro di Carlo Fiore ''La musica dei cattivi. Classica e colonne sonore'', un viaggio tra cinema, serie tv e stereotipi che legano la musica classica ai personaggi negativi.

Perché nei film e nelle serie televisive i personaggi più inquietanti, dai serial killer ai mafiosi, dagli scienziati folli ai criminali più spietati, ascoltano spesso musica classica? È la domanda al centro di “La musica dei cattivi. Classica e colonne sonore”, il nuovo libro di Carlo Fiore che sarà presentato martedì 9 giugno alle ore 18 nella Sala ONU del Teatro Massimo di Palermo.

L’incontro, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, vedrà dialogare con l’autore Marco Betta, sovrintendente del Teatro Massimo e compositore, Salvo Palazzolo, giornalista e scrittore, Alessandro Rais, storico e critico cinematografico, e Simonetta Trovato, giornalista e critica del Giornale di Sicilia.

Pubblicato da Neri Pozza, il volume affronta uno dei più radicati stereotipi della cultura audiovisiva contemporanea: l’associazione tra musica classica e figure negative. Un meccanismo narrativo che attraversa la storia del cinema e della televisione e che ha contribuito a costruire nell’immaginario collettivo l’idea della musica colta come colonna sonora del male.

In undici capitoli, Carlo Fiore analizza come questo cliché si sia sviluppato nel tempo, dagli albori del cinema fino alle produzioni contemporanee. Il percorso parte da M di Fritz Lang, dove un assassino di bambini entra in scena fischiettando una melodia di Grieg, e arriva alle serie televisive del nuovo millennio, in cui opere come le Variazioni Goldberg di Bach o i Carmina Burana accompagnano spesso situazioni di tensione, violenza o mistero.

Il libro affronta anche il rapporto tra musica classica e personaggi iconici del cinema, dai vampiri della tradizione cinematografica fino ai protagonisti delle moderne serie tv, senza dimenticare alcune eccezioni positive come il violino di Sherlock Holmes o il violoncello di Mercoledì Addams.

La scelta della copertina non è casuale: l’immagine proviene dal set de “Il Padrino”, la celebre saga cinematografica che ha reso immortali alcune scene girate proprio al Teatro Massimo di Palermo.

Musicologo, docente di Storia della Musica al Conservatorio di Palermo, critico musicale e art director, Carlo Fiore è autore di numerosi saggi dedicati alla musica e alla sua storia. Da anni si occupa di divulgazione e ricerca, collaborando con importanti istituzioni culturali italiane e internazionali.