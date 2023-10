presentazione libro

''La partita degli Dei'' di Marino Bartoletti

Marino Bartoletti a Petralia Sottana presenta la sua ultima fatica letteraria: ''La partita degli Dei''. Un racconto originale e appassionante, per chiunque voglia trascorrere qualche serata vivendo le emozioni che solo i più grandi campioni del calcio di tutti i tempi possono regalare.

Marino Bartoletti a Petralia Sottana per presentare la sua ultima fatica letteraria: “La partita degli Dei”. L’incontro si terrà martedì 17 ottobre alle ore 18:00 presso il Cine Teatro Grifeo, in occasione dell’uscita nazionale del libro.

Converseranno con l’autore il regista Vladimir Di Prima e il giornalista Mario Li Puma. Ad accogliere Marino Bartoletti ci saranno i sindaci di Petralia Sottana Piero Polito e di San Mauro Castelverde Giuseppe Minutilla. Con loro anche il ricercatore dell’Università di Catania Fabrizio Ferreri responsabile del progetto Borghi di rigenerazione culturale che si sta svolgendo a San Mauro.

Il celebre giornalista, conduttore e autore televisivo ci racconterà, con un pensiero a Gianluca Vialli: la partita degli Dei. Ed ecco la Favola! Pelè, Cruijff, Di Stefano, Best, Garrincha, Jašin contro Maradona, Vialli, Rossi, Scirea, Mihajlović, Sivori... Un incontro straordinario, un turbinio di emozioni nella sfida a cui tutti sognerebbero di assistere! Un racconto originale e appassionante, per chiunque voglia trascorrere qualche serata vivendo le emozioni che solo i più grandi campioni del calcio di tutti i tempi possono regalare. Dalla penna di uno scrittore che, come pochi, sa raccontare storie che sembrano favole e favole che sembrano storie.

Marino Bartoletti è uno dei personaggi più significativi del giornalismo italiano. Ha condotto programmi storici come “Il Processo del lunedì”, “Pressing” e la “Domenica Sportiva” e ideato il celebre talk show “Quelli che il calcio”. Critico musicale, è uno dei più grandi esperti del “Festival di Sanremo”. Con Gallucci ha già pubblicato tre romanzi della serie di successo per ragazzi “La squadra dei sogni” e i romanzi “La cena degli Dei”, vincitore del Premio Selezione Bancarella 2021 e “Il ritorno Degli” vincitore del Premio Bancarella Sport 2022.

