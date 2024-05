libri consigliati

''La Sicilia in mare aperto'' di Giovanni Burtone

Raccolta di interventi dell'on. Giovanni Burtone all'Assemblea Regionale Siciliana.

«Questa raccolta di interventi dell’on. Giovanni Burtone all’Assemblea Regionale Siciliana è una specie di caleidoscopio della vita, dei problemi, delle possibili soluzioni ai problemi stessi, di questa straordinaria meraviglia della natura e della storia che sono la Sicilia e il suo popolo. Nessuna parola superflua o vuota, ma solo le parole che servono a descrivere il giusto. Del resto, Burtone è uno dei politici siciliani più conoscitori della realtà e preparati in assoluto». (Dalla Prefazione di Pierluigi Castagnetti)

Giovanni Burtone (Catania 1956), medico chirurgo con specializzazione in Cardiologia e Medicina legale, giovanissimo ha iniziato, a Militello in Val di Catania, l’impegno politico, avendo come Maestro di vita e di pensiero Rino Nicolosi. Attualmente è Sindaco del Comune di Militello in Val di Catania, Città Patrimonio Unesco, uno dei Borghi più Belli d’Italia, e deputato all’Assemblea Regionale Siciliana. Autore di diversi volumi, con una delle sue pubblicazioni ha voluto rendere omaggio alla memoria del padre, avvocato Giuseppe Burtone, il “Capitano Morello” della Resistenza nell’Ossola.

