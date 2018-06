Libri

Laura L ''Un silenzio durato cinquecento anni'' - S. Di Natale V. Badalamenti

Nella Carini arcana, viene intessuta una trama ricca di suggestioni fantastiche sul fantasma della sfortunata baronessa Laura Lanza di Trabia che pare si aggiri nel maestoso castello.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/06/2018 - 13:32:44 Letto 698 volte

Giovedì 14 giugno alle ore 18:30 nella suggestiva cornice del castello di Carini si svolgerà l'evento presentazione del libro e cortometraggio Laura L "Un silenzio durato cinquecento anni" dell'imprenditore italo Americano Vito Badalamenti e dell'attrice drammaturga Santa Di Natale.

A battezzare l'opera saranno il Sindaco di Carini Giovì Monteleone e l'assessore alla cultura Salvatore Badalamenti. Il dibattito sarà animato dalla prestigiosa presenza dello scrittore e responsabile di Sicilia informazione Salvatore Parlagreco e dall'architetto Vincenzo Antonuccio che ha recensito il libro. Interverrà, inoltre, il Direttore della Mondadori di Padova Stefano Malgrati, che curerà un collegamento voluto per un gemellaggio tra Palermo e Padova.

Ospiti speciali animeranno l'evento: il maestro fisarmonicista e polistrumentista Giuseppe Corsale e il chitarrista arrangiatore Jimmy Coraro, leggeranno il giovane attore regista Carlo D'Aubert; l'attore Giuseppe Pecoraro e l'attrice Francesca Piazza. É previsto un collegamento con gli Stati Uniti curato dal responsabile Sicilia Gianfranco Lo Piccolo dell'associazione culturale siciliani Nord America Carini IOD presieduta da Maurizio Randazzo, sponsor ufficiali del Booktrailer.

Per questa ragione tra gli ospiti ci sarà anche la TFC Corporation di Ninni Tartaglia e Caterina Magliozzo; Salvatore Cici e Toni Giacalone.

Tra gli attori presenti in sala Ciccio Randazzo. Inoltre a interagire con gli ospiti gli attori:

Nando Chifari; Carla Pecoraro; Ginevra Guerrera; Michele Li Volsi; Pietro Baglio e Salvatore Di Maria.

*********************

Nella Carini arcana, viene intessuta una trama ricca di suggestioni fantastiche e verità storiche, poiché da sempre i carinesi credono, che il fantasma della sfortunata baronessa Laura Lanza di Trabia, si aggiri nel maestoso castello. La suggestione si spinge ben oltre l'immaginario collettivo del paese, tanto da affascinare Stefano, tenebroso docente di etnostoria di origini milanesi, il quale, vive e insegna a Palermo, spinto da un occulto destino e un fortunato trasferimento che accetta a causa della sua ossessione per Laura Lanza di Trabia, la baronessa di Carini. Questa apparsa a lui in sogno quand'era appena adolescente, chiede di essere riscattata da un'immeritata infamia. Sandy, artista dalle insolite doti medianiche, decide di aiutarlo nella sua stravagante ricerca della verità, per questo contatta Ciccio, attore e storico carinese, il quale, ha improntato la sua vita sulla ricerca allo scopo di denunciare uno dei più antichi ed efferati femminicidi della storia, che fu travestito da delitto d'onore, in una criptica macchinazione, tra chiesa e istituzione. Stefano tenterà di dimostrare come il pregiudizio possa rendere colpevole un innocente e condannarlo a morte. Tra sogni visionari che ricostruiscono taciute verità storiche e momenti d'inquietante tensione a causa di loschi figuri che si muovono nella notte per nuocere ai tre protagonisti, si apre un varco siderale in cui impera la figura del messinese Michelangelo Florio, in arte William Shakespeare per rivelare ciò che nessuno avrebbe mai potuto immaginare...

