Le Coincidenze Significative di Roberto Crinò

L'autore si affida di volta in volta alle sue spontanee e genuine parole, alle sue metafore, alle figure retoriche che in ''Le Coincidenze Significative'' fanno poesia attraverso l'amore e le sue contraddizioni.

Un inno alla vita attraverso un infinito puzzle di emozioni sono le poesie di Roberto Crinò raccolte in “Le Coincidenze Significative”.

La sua poesia è come un ritmo sonoro, una sorta di circuito solistico, i suoi versi diventano un filo diretto con il cuore: “Amore che ho per te è ciò che mi muove e che mi rende migliore. È ciò che mi fa sperare ancora di poter essere vivo e libero” così recita la poesia Amore che ho per te, dove l’autore gestisce la parola in versi come fosse il pennello di un pittore, usando toni leggeri e sfumati.

Nella sua esposizione l’autore si affida di volta in volta alle sue spontanee e genuine parole, alle sue metafore, alle figure retoriche che in “Le Coincidenze Significative” fanno poesia attraverso l’amore e le sue contraddizioni.

Quale messaggio emerge da questa sua lettura se non che l’amore trionfante: “Chiedimi se sono felice. Chiedimelo, se potessi essere il cibo di cui ti nutri ed entrare in te come un astronauta alla scoperta di un universo sconfinato”.

Si può esprimere amore in tanti modi e la poesia è uno di questi. Una dimensione dell’anima in cui fioriscono pensieri e sentimenti capaci di interpretare la bellezza della vita.

Questa produzione di 38 poesie è capace di suscitare emozioni regalandoci nella sua lettura della realtà una idealità apparentemente perduta, che nasce e rinasce ancora, rinvigorita e rinnovata che si distingue per la felice intuizione che ha ispirato la organizzazione del percorso espositivo, poi per le suggestioni del suo immaginario, e per la capacità dei singoli contenuti di richiamare complesse valenze letterario-filosofiche ed esistenziali che interessano aspetti basilari della natura umana. Peraltro, il segno stilistico di questa silloge è la misura equilibrata dell’esporre un’idea, un atto di autentica poesia sul versante della parola purificata, attraverso la cui trasparenza l’anima rivela il proprio intimo contrassegno lirico.

In sintesi, Roberto Crinò riesce, con i suoi versi, a rendere immortale i sentimenti umani, incantando e sorprendendo con semplici parole che diventano grandi nell’immensità della poesia.

