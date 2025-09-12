libri consigliati

''Le cose possono finire senza concludersi'' di Barbara Mileto

Il nuovo romanzo di Barbara Mileto racconta la storia di Alice, attrice affetta da DOC, che torna nella Giudecca di Catania tra storia, leggende e misteri familiari, per confrontarsi con il passato e ritrovare se stessa.

La collina di Montevergine è il luogo più alto di Catania. Qui sorge l’antico quartiere della Giudecca in cui convivono testimonianze di ogni epoca, dalla greco-romana alla bizantina, fino alla barocca, e in cui si fondono storia, leggenda e magia. In questa atmosfera, il tessuto sociale si allarga come una maglia protettiva e accoglie Alice, giovane attrice affetta da DOC che, in fuga da un amore impossibile, vi fa ritorno, dopo anni di lontananza. La donna si adatta al ritmo semplice della vita di quartiere: guarda i gatti, ascolta il canto silenzioso delle curandere e si siede sui gradini di San Nicolò ad ammirarne l’incompiutezza. La Giudecca, con i suoi confini indefiniti, diventa così luogo dell’anima in cui Alice farà i conti con il passato che bussa alla sua porta, perché adesso è pronta a lasciarlo andare. Di questo viaggio interiore, in un flusso di coscienza, annota tutto, fino all’incontro con il misterioso Barone Stella che le svela un segreto di famiglia tenuto nascosto per un secolo e che sembra essere la “chiusa” della sua storia d’amore e l’inizio di una nuova vita.

Barbara Mileto, classe 1970, nasce e vive a Catania. Artista poliedrica e tutor di laboratori esperienziali per bambini, scrive da quando aveva diciassette anni. Ha all’attivo diverse pubblicazioni di racconti e due romanzi, Le rose di Gerico e Imperial 290, editi Splēn.

Uscita: 29 settembre 2025