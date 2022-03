''Le donne lo dicono'' di Lucia Lo Bianco

libri

Dodici storie di donne tutte diverse ma racchiuse in un’unica donna, Lucia Lo Bianco che con grande capacità scava il mondo femminile nel suo ultimo libro dal titolo “Le donne lo dicono”.

Un libro sulle donne e per le donne, dove l’autrice, in un modo dettagliato ed elegante lascia a ogni suo racconto il tempo che occorre, proprio come va trattata la sensibilità di una donna. Un universo femminile fatto di amori, di delusioni, di violenze che le donne subiscono, per arrivare con percorsi diversi, dove l’uomo e la donna si fondono e si scontrano, si odiano e si amano fino a far emergere tutte le perplessità, le difficoltà di una relazione che cerca dei compromessi per vivere e sopravvivere insieme.

Un viaggio introspettivo, fatto non solo d’immaginario ma anche di esperienze o di sensazioni realmente vissute e raccontate come in un diario personale, dove non mancano riflessioni o giudizi anche piuttosto forti. Storie alcune volte anche cruente tra pedofilia e femminicidio, ma dove prevale anche la natura poetica dell’autrice che arricchisce alcune pagine di profonda magia, tra sogno e felicità.

Un libro, quello della palermitana Lucia Lo Bianco, insegnante di lingua e letteratura inglese al liceo, che emoziona, che affascina, che scuote. Un libro dove prendono vita le storie di Melissa, di Elena, di Anna, di Rosanna…donne di ogni età, ognuna nel suo viaggio della vita: dai sei anni della bambina in “La strega non abita più qui” alla giovane ventenne in “Un personale momento dell’essere”, dalla quarantenne con “La sconosciuta rispose” alla cinquantenne in “Come per magia”, etc.

“Ciò che emerge da ogni storia – spiega l’autrice - è senza dubbio la richiesta di una parità di genere per l’uguaglianza di tutti gli uomini senza distinzione di razza e religione. Ma state pure certi che la donna sarà sempre in grado di uscirne vincente, anche se non sembra, perché abbiamo quella forza innata che ci portiamo da sempre, come un marchio alla nascita”.

Il libro, impreziosito in copertina da un dipinto di Ornella De Rosa, pittrice di fama internazionale, che ha sempre donne protagoniste delle sue opere, si avvale della magia della parola. Lo stesso Freud sosteneva: “In principio parole e magia erano una sola cosa, e perfino oggi le parole conservano molto del loro potere magico. Attraverso le parole ognuno di noi può dare a qualcun altro la massima felicità oppure portarlo alla totale disperazione”.

Attraverso le parole Lucia trascina il suo pubblico suscitando emozioni sempre forti, che incollano il lettore fino all’ultima pagina del suo libro, per suscitarne riflessione e azione. Perché è vero: “Le donne lo dicono” sempre quello che pensano e quando hanno bisogno di attenzione, basta ascoltare il suono delle loro parole, dice l’autrice…ma anche il suono del loro silenzio, dico io, perché il silenzio delle donne spesso è più forte delle parole stesse.

Le parole creano la realtà. Le disuguaglianze sono determinate dalle parole che usiamo. Se esistono le discriminazioni, gli stereotipi, le barriere è soprattutto determinate dalle parole che usiamo. Se esistono le discriminazioni, gli stereotipi, le barriere è soprattutto perché continuiamo a raccontarle attraverso le nostre parole e quindi il nostro pensiero. Quando il linguaggio non riconoscerà più le disparità e le disuguaglianze, smetteremo anche di catalogare le cose del mondo secondo quei parametri.Una parola può cambiare un evento, un sentimento, ed anche la nostra vita e l’intero assettodel nostro modello sociale. Con le parole si può cambiare l’intera visione del mondo. Secondo Sigmund Freud, le parole originariamente erano degli incantesimi. Hanno conservato ancora oggi molto dell’antico potere magico visto che sono il mezzo generale con cui gli uomini si influenzano reciprocamente. Dobbiamo partire dal nostro lessico per dare forma e sostanza al cambiamento che stiamo disegnando. Leggere correttamente il lessico contemporaneo è importante per comprendere le sfumature del nostro tempo, con le parole si può cambiare l’intera visione del mondo. Alcune parole che sembrano innocue come inclusione (le donne devono essere incluse… ma noi non siamo il segmento debole del mercato del lavoro, necessariamente da includere, altrimenti continueremmo a perpetuare lo stereotipo) e conciliazione (si concilia una multa non il nostro tempo di vita e il nostro tempo di lavoro) sono parole fuorvianti che evidenziano una visione della società arcaica, che stiamo cercando di cambiare e quindi non le dobbiamo usare più. Buddha sosteneva che le parole “hanno il potere di distruggere e di creare” e oggi abbiamo prove evidenti che si tratti di un potere infinito: la parola può cambiare la nostra vita e può orientare uomini e donne verso modelli comportamentali diversi.

Parola dopo parola a partire dal 1 marzo al 15 novembre 2020 gli Stati Generali delle Donne hanno costruito il dizionario. Il Covid-19 ci ha rallentato i tempi per la pubblicazione ma il tempo sospeso che stiamo vivendoci ha permesso di dare più valore a quest’opera che nella visione di chi l’ha pensata è un wiki-libro, un libro aperto alle riflessioni del cambiamento che stiamo vivendo. L’onda è in movimento. Le parole che abbiamo adottato nel nostro cammino sono interdipendenza, interconnessione, lavoro, dignità, sostenibilità, rinnovazione, condivisione, solidarietà. Alcune parole dovranno ancora essere scritte e questa è la grande sfida che stiamo vivendo. #oraomaipiù

Prefazione

Cristina Muntoni Ambasciatrice della Destinazione del Principato di Monaco Studiosa di Storia della Sacralità Femminile

In un’epoca “estrema” come quella in cui viviamo, posta sulla soglia di una transizione storica di portata globale sul piano socio-culturale, il progetto di Stati Generali delle Donne di costruire un’eudaimonico territorio della coscienza chiamato “Le Città delle donne” è un presidio a difesa dell’evoluzione e diretto al benessere collettivo. Le Città delle donne è uno Stato ideale e fluttuante che i confini, anziché averli, li abbatte. Questo Stato immateriale che abita il sistema di valori di chi lo accoglie, nasce dall’idea di espandere tutta la ricchezza e l’esplosiva bellezza di un mondo che si fondi sull’abbattimento delle barriere alla parità e sull’inclusione, valore che storicamente e biologicamente è connaturato nell’essenza del femminile. Le Città delle donne non ha limiti territoriali, è il mondo. Deve essere il mondo. Avere la forza, la dedizione e il coraggio di contribuire a questa costruzione significa che ognuna e ognuno di noi deve scavare la terra del substrato socio-culturale in cui viviamo, rimuovere tutti gli ostacoli, a partire da quelli mentali, smuovere l’acqua stagnante degli stereotipi e portare il suo mattone di volontà,di sapere e del suo Essere per costruire questo luogo e renderlo abitabile. Questi mattoni sono fatti prima di tutto dalle parole perché le parole creano il nostro mondo, disegnano i sogni con cui costruiamo il nostro progetto di vita e il nostro futuro, danno corpo alle intenzioni e costruiscono l’architettura dei nostri pensieri.

