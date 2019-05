presentazione libro

Le parole e i corpi di Maria Luisa Boccia

Presentazione domani mercoledì 8 maggio, alle 17 presso la Casa Mediterranea delle Donne, di ''Le parole e i corpi'' di Maria Luisa Boccia.

Domani mercoledì 8 maggio, alle 17 presso la casa Mediterranea delle donne (via Lincoln 121- Palermo), è prevista la presentazione de "Le parole e i corpi" (Ediesse) di Maria Luisa Boccia. Insieme all'autrice dialogheranno Manuela Campo, Alessandra Contino, Daniela Dioguardi e Gisella Modica.

"Si parla tanto di 'nuovo' femminismo, proprio per marcare la discontinuità con il femminismo degli anni Settanta. Personalmente questo accento sul nuovo mi è risuonato come una «chiamata» alla mia generazione femminista a dare conto di sé: si può infatti parlare di «neo» femminismo, solo se si è consapevoli, vecchie e nuove generazioni, di cosa abbiamo in comune e quali sono le differenze. Senza individuare la prima dimensione, infatti, non si può neppure stabilire la discontinuità. L’obiettivo è il confronto con i nuovi movimenti femministi, il dar conto del proprio femminismo, l’offrire il proprio pensiero sviluppato in un lungo arco temporale per riflettere sulle politiche comuni tra femministe differenti”.

