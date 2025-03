presentazione libro

''Le ricette della mia Sicilia'' di Floriana Calabrese

Un viaggio sensoriale e goloso alla scoperta dei sapori autentici, dei colori e delle tradizioni culinarie siciliane.

Non solo un ricettario, ma un invito a scoprire le tradizioni di una terra unica: ogni piatto racconta una storia di amore per il buon cibo, celebrando i profumi e i sapori di una regione straordinaria. Un viaggio sensoriale e goloso alla scoperta dei sapori autentici, dei colori e delle tradizioni culinarie siciliane: lo propone Floriana Calabrese, conosciuta dal pubblico online come "Tuorlo Rosso", che ha pubblicato il suo primo (attesissimo) libro che non poteva che intitolarsi, “Le ricette della mia Sicilia”.

Floriana è un’ innovatrice che ha trasformato la sua passione per i fornelli in una raccolta di preparazioni che invitano a sedersi intorno a una tavola imbandita di calore e amore per una terra unica. Dalle fragranti arancine alla pasta alla carrettiera, dai calamari ripieni al buccellato, l'autrice propone una selezione delle ricette della tradizione siciliana, dagli antipasti ai primi piatti, dai secondi ai lievitati, fino ai dolci e alla tipica rosticceria siciliana. Attraverso spiegazioni chiare e dettagliate, Floriana accompagna il lettore passo dopo passo tra preparazioni classiche e rivisitazioni personali, offrendo consigli pratici e trucchi per ottenere piatti dal sapore inconfondibile. Dopo una prima (affollata) presentazione al San Lorenzo Mercato, Floriana Calabrese venerdì prossimo (28 febbraio) alle 18 ritorna da Flaccovio Mondadori, stavolta nel bookstore di via Roma 270 per incontrare i suoi appassionati lettori che sono, più esattamente, virtuali compagni ai fornelli.

L’ingresso è libero, il libro si può acquistare nei bookstore Flaccovio Mondadori.

Palermitana, classe 1984, laureata in Lingue, Floriana Calabrese ha lavorato a lungo nel campo dell’editoria on line. Appassionata da sempre di cucina, nel 2020 – spinta dalla crisi provocata dal covid – con il marito Mirko ha trasformato il suo amore per i fornelli e per la sua terra, in un progetto di successo sui social. Oggi i canali e le video ricette di Tuorlo Rosso sono seguiti da centinaia di migliaia di follower. Questo è il suo primo libro.

