libri consigliati

''L'enigma della sfincia'' di Maurizio Cucuzza

Uno strano omicidio avviene a ridosso della festa di San Giuseppe, che Palermo onora dal punto di vista gastronomico con una meravigliosa leccornìa, la sfincia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/02/2025 - 09:35:04 Letto 979 volte

Uno strano omicidio avviene a ridosso della festa di San Giuseppe, che la città di Palermo onora dal punto di vista gastronomico con una meravigliosa leccornìa, la sfincia, una morbida frittella ripiena di ricotta, scaglie di cioccolato, granella di pistacchio, scorza d’arancia candita e ciliegina a guarnire. Proprio con mezza sfincia in bocca verrà ritrovato il cadavere di Stefano Bellavia, ex socio di Bartolo Cannata, titolare dell’omonima pasticceria e zio di Carmelino, l’alunno prediletto del professore Maurizio Trovato. Cannata verrà accusato del delitto, considerati i passati dissapori con la vittima e pure perché la sfincia in bocca al Bellavia proveniva dal suo laboratorio di pasticceria. Il professore Trovato sarà così di nuovo catapultato in una nuova avventura investigativa, per cercare di risolvere questo enigma particolarmente anomalo e intricato. Attorno a lui graviteranno sempre i suoi allievi del cuore, altre nuove presenze e gli immancabili amici di sempre.

Maurizio G. Cucuzza nasce a Palermo nel 1957. Fino a diciotto anni vive a Milano, dove fa le prime esperienze in campo musicale, coltivando la passione per il basso elettrico. Autodidatta convinto e per necessità, ha cercato sempre di esplorare territori musicali non troppo convenzionali, pur avendo composto più di cento canzoni di generi diversi. Amante delle contaminazioni, ha fondato, insieme alla sua compagna di vita e di lavoro, il gruppo Nuclearte, venuto alla ribalta per avere partecipato a diversi festival Womad, creati dal mitico Peter Gabriel, e avere inciso il loro primo lavoro discografico, Talè Talè, presso gli studi della Real World Records. Al suo attivo, sempre con Nuclearte, altri tre dischi e diverse collaborazioni con musicisti provenienti da tutto il mondo. Appassionato di letteratura gialla, è al suo esordio nel mondo dell’editoria con il suo primo romanzo, Ti vitti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!