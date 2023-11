presentazione libro

''L'Opera di Dio'' di Anna Cuticchio e Sara Favarò

Una grande biografia raccontata in una intervista che a volte sembra un racconto epico come quello dei paladini, altre volte ha il fascino della conversione incondizionata.

Martedì 7, ore 16, alla Biblioteca di Villa Trabia, presentazione del libro “L'opera di Dio - Dal Teatro dell’Opera dei Pupi alla vita consacrata in Africa” di Anna Cuticchio e Sara Favarò, edizioni Euno, con la partecipazione dell’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice. Interverranno la Consulente Culturale del Sindaco di Palermo Eliana Calandra, il Presidente di BCsicilia Alfonso Lo Cascio, la figlia di Anna Cuticchio Vanna Saputo e le due Autrici.

Anna Cuticchio, unica donna pupara che ha fondato e guidato una propria compagnia, in una chiacchierata con la sua amica Sara Favarò, scrittrice e giornalista, le affida la storia della sua vita che la vede nascere nella grande famiglia di pupari Cuticchio e crescere tra paladini e cunti, coltivando per anni la passione per il Teatro e per l’Opera dei pupi.

Lungo il suo cammino, fatto di sofferenza, sacrifici e coraggio di vivere, incontra Dio che la trasforma in “paladina della fede”. Una svolta prodigiosa che la spinge a recarsi in Africa, dove sarà la “Mama” di tanti bambini orfani di ammalati di AIDS, di donne e uomini che necessitano di ogni tipo di aiuto.

Anna Cuticchio, nonostante le sue condizioni di salute non siano buone e non le consentano di muoversi in autonomia sarà presente all’incontro. Una donna fiera della fede che ha indirizzato la sua vita fino a farla diventare suora diocesana. Oggi è Suor Marina.

