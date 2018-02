eventi

''Ombre Femminili nella guerra di mafia'': l'appuntamento alla Casa Mediterranea delle Donne

07/02/2018

Giovedì 8 febbraio alla Casa Mediterranea delle Donne, ore 17.30, si parlerà di “Ombre Femminili nella guerra di mafia” in relazione al libro di Umberto Santino: “La mafia dimenticata”. L'evento è organizzato in collaborazione con Udi, Mezzocielo e Coordinamento Antiviolenza 21Luglio Palermo

Insieme all'autore del libro, interverranno Daniela Dioguardi, Simona Mafai, Anna Puglisi e Ilde Scaglione. La criminalità organizzata in Sicilia dall'Unità d'Italia ai primi del Novecento, le inchieste, i processi, le figure femminili: “La Mafia dimenticata” è un documento storico che propone un'immagine della mafia e delle sue ombre finora in larga parte inedite, o non adeguatamente rappresentate.

